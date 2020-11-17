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Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала сегодня снимок масштабных пожаров...Об этом говорится в сообщении «Роскосмоса». «Оператор российских космических средств... дистанционного зондирования Земли Госкорпорации «Роскосмос» (НЦ ОМЗ «Российские космические...
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Я видел вырождающиеся народы: они не пишут стихов, они их читают, пока рабы обрабатывают для них землю. Скудные пески Юга из года в год взращивают племена, жаждущие жить, — наступает день, и эти племена завладевают мёртвыми сокровищами мёртвого народа.