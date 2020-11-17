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В Роскосмосе опубликовали рассекреченные документы о разработке и запуске первого лунохода

12:41. 17 ноября 2020 62 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ld2KAw_DEdI

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