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Талоны на еду, Рекордная убыль, Прощай, Буран! // Галопом по Европам #337

22:21. 17 ноября 2020 42 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- За первое полугодие население России сократилось на 300 тысяч человек;
- В России очередной антирекорд – 422 умерших от ковида за сутки;
- В Россию вернулись продовольственные карточки;
- Россотрудничество снова реформируют, чтобы поправить имидж России за рубежом;
- Следователи пришли с обыском к зампреду правительства московской области Куракину;
- Из Минприроды решил уйти глава департамента, отвечающего за обращение с отходами;
- В Дагестане из-за дождей перебои с электричеством республиканского масштаба;
- В Кировской области бастуют водители краснополянской автоколонны;
- Трамп перед уходом хотел ударить по Ирану;
- В Южной Корее испытали свой прототип вакуумного поезда;
- Рогозин рассказал, что пытается вернуть в Россию единственный оставшийся «Буран».

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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=A_N9J5L3pw4

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