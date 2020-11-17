В этом выпуске:- За первое полугодие население России сократилось на 300 тысяч человек;- В России очередной антирекорд – 422 умерших от ковида за сутки;- В Россию вернулись продовольственные карточки;- Россотрудничество снова реформируют, чтобы поправить имидж России за рубежом;- Следователи пришли с обыском к зампреду правительства московской области Куракину;- Из Минприроды решил уйти глава департамента, отвечающего за обращение с отходами;- В Дагестане из-за дождей перебои с электричеством республиканского масштаба;- В Кировской области бастуют водители краснополянской автоколонны;- Трамп перед уходом хотел ударить по Ирану;- В Южной Корее испытали свой прототип вакуумного поезда;- Рогозин рассказал, что пытается вернуть в Россию единственный оставшийся «Буран»._______________________________________________Поддержать создание передач на канале:https://agitblog.ru/donate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=A_N9J5L3pw4