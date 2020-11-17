Талоны на еду, Рекордная убыль, Прощай, Буран! // Галопом по Европам #337
22:21. 17 ноября 2020 42 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В этом выпуске:
- За первое полугодие население России сократилось на 300 тысяч человек;
- В России очередной антирекорд – 422 умерших от ковида за сутки;
- В Россию вернулись продовольственные карточки;
- Россотрудничество снова реформируют, чтобы поправить имидж России за рубежом;
- Следователи пришли с обыском к зампреду правительства московской области Куракину;
- Из Минприроды решил уйти глава департамента, отвечающего за обращение с отходами;
- В Дагестане из-за дождей перебои с электричеством республиканского масштаба;
- В Кировской области бастуют водители краснополянской автоколонны;
- Трамп перед уходом хотел ударить по Ирану;
- В Южной Корее испытали свой прототип вакуумного поезда;
- Рогозин рассказал, что пытается вернуть в Россию единственный оставшийся «Буран».
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
- За первое полугодие население России сократилось на 300 тысяч человек;
- В России очередной антирекорд – 422 умерших от ковида за сутки;
- В Россию вернулись продовольственные карточки;
- Россотрудничество снова реформируют, чтобы поправить имидж России за рубежом;
- Следователи пришли с обыском к зампреду правительства московской области Куракину;
- Из Минприроды решил уйти глава департамента, отвечающего за обращение с отходами;
- В Дагестане из-за дождей перебои с электричеством республиканского масштаба;
- В Кировской области бастуют водители краснополянской автоколонны;
- Трамп перед уходом хотел ударить по Ирану;
- В Южной Корее испытали свой прототип вакуумного поезда;
- Рогозин рассказал, что пытается вернуть в Россию единственный оставшийся «Буран».
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/donate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам