Хотя имя Джона Бедини хорошо известно сторонникам свободной энергии, мало кому удавалось ознакомиться с его устройствами. Однако на этот раз мне удалось увидеть в деле сразу две разработки – генератор Бедини и модификатор Омега.



Первый способен заряжать от одного сразу 6 аккумуляторов, подпитываясь т.н "радиантной энергией". Модификатор Омега – специальная присадка для аккумуляторов, снимающая проблему сульфатации пластин, в разы продлевая срок их службы. Эта присадка – разработка Н.П. Солдатенко, военного химика из города Винница.













*** Сочетание этих двух технологий позволяет не только накапливать значительные объемы энергии (почти не потребляя электроэнергии из сети), но и создать полностью автономную энергосистему, которая будет снабжать энергией частный дом или транспортное средство. При этом снимается проблема износа аккумуляторов, увеличивается их емкость и живучесть.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5311082.html