Остановите Сёмина
17:46. 17 ноября 2020 151 просмотр 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
Охранитель — это в большинстве случаев мерзавец, внушающий обществу, что оно сильно и здорово, в момент, когда его пожирает гангрена.
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин
Да ладно…..
А кто Шариковым будет вещать их “Правду”?
Потому Сёмину как и Навальному ШИРОКАЯ УЛИЦА……
Потом его повесят как Гапона но это будет ПОТОМ.
А пока Сёмины,Навальные,Прилепины и проч. ВЕДУТ.
А он и рад.
БОГАТЕЕТ
Как понял, участники шоу осуждают Семина за то, что он обратил внимание на противоречие между трудом и капиталом, что давно доказано еще Марксом. На каком-то этапе это противоречие действительно послужило стимулом к развитию хозяйственной деятельности. Но нынче уже наступает кризис ПЕРЕПРОИЗВОДСТВА. И на носу – новое противоречие – между человеком и Богом. Если человека станет упорствовать против законов Мироздания, то его отправят на утилизацию!
Всё верно.
Боженька придёт и накажет.
Молись.
Противопоставляют себя Богам только паразиты… Израиль так и переводится – богоборец…