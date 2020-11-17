Охранитель — это в большинстве случаев мерзавец, внушающий обществу, что оно сильно и здорово, в момент, когда его пожирает гангрена.Сайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2jRO2SKeihA