Главная » Видео, История, Мировоззрение

Остановите Сёмина

17:46. 17 ноября 2020 151 просмотр 4 коммент. Опубликовал:

Охранитель — это в большинстве случаев мерзавец, внушающий обществу, что оно сильно и здорово, в момент, когда его пожирает гангрена.

Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/


#КонстантинСемин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2jRO2SKeihA

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Коллектив и личность в западном кинематографе
...в спайдермена – единственного человека, способного остановить периодически появляющихся злодеев, мечтающих захватить...эту игру российский журналист Константин Сёмин. Две мысли из материала К.... Сёмина, которые хотелось бы выделить. «...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 24 ноября 2015
... | Источник: news-front.info Константин Сёмин о сбитом Су-24 Приносим... нас не будет», — рассказал Константин Сёмин. Узнайте множество интереснейших подробностей, целиком... и автоматов солдаты сирийской армии остановили контратаку боевиков «Джебхат-ан-Нусры...
Последний звонок для Коли из Нового Уренгоя
Концептуал СМИ Остановить деградацию образования! 21 декабря, в ... журналистами, политическими обозревателями ВГТРК Константином Сёминым и Андреем Медведевым. Поводом для... энтузиастов во главе с Константином Сёминым, и, во-вторых, выход в...
Информационно-алгоритмические способности человека и информационная война
... механизмы отряда приматов к выживанию, остановить и зафиксировать на нужном авторам... «Школа готовит прислугу!» журналиста Константина Сёмина. []Возможно к такому отношению приложили...

4 Комментария » Оставить комментарий


  • 24397 3087
    Русофил 17 ноября 2020 в 18:34

    Да ладно…..
    А кто Шариковым будет вещать их “Правду”?
    Потому Сёмину как и Навальному ШИРОКАЯ УЛИЦА……
    Потом его повесят как Гапона но это будет ПОТОМ.
    А пока Сёмины,Навальные,Прилепины и проч. ВЕДУТ.
    А он и рад.
    БОГАТЕЕТ

    Ответить
       
  • 7038 6007
    Леонид Петрович Плотников 17 ноября 2020 в 18:39

    Как понял, участники шоу осуждают Семина за то, что он обратил внимание на противоречие между трудом и капиталом, что давно доказано еще Марксом. На каком-то этапе это противоречие действительно послужило стимулом к развитию хозяйственной деятельности. Но нынче уже наступает кризис ПЕРЕПРОИЗВОДСТВА. И на носу – новое противоречие – между человеком и Богом. Если человека станет упорствовать против законов Мироздания, то его отправят на утилизацию!

    Ответить
    0

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)