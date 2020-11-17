Новый материал от писателя-фантаста Всеволода Глуховцева из цикла "Опыт коллективного разума".Уважаемые читатели,Я начинаю писать эту статью в самый разгар смуты вокруг итогов выборов президента США, когда слухи, фейки, вбросы мечутся в информпространстве, как стая ворон в ноябрьском небе. Допускаю, что к моменту публикации муть худо-бедно рассеется, какой-никакой результат будет. Равно допускаю и обратное: ситуация будет так же висеть в неопределенности, и черт знает, во что все это выплеснется, где рванет. Но в любом случае победа, чья бы ни случилась, будет Пирровой. Американское общество глубоко расколото, можно сказать, что оно треснуло. И это, прямо скажем, не очень хорошо. Я совсем далек от злорадства по образцу «чума на оба ваши дома», поскольку несложно представить, как это пройдется по рядовым американцам, нормальным людям, желающим просто жить с маленькими человеческими радостями, растить детей… Словом – никогда никому не желай того, чего не желаешь себе. Мой интерес в том, чтобы американское общество поскорее переболело и выздоровело, хотя бы ради того, чтобы внешняя политика США стала вменяемой, осмотрительной, разумной. Утопия?.. Да кто знает.Впрочем, это мечты, а я сейчас хотел потолковать о насущном. Почему такая напасть поразила гражданский мир Америки? Вот вопрос, и давайте искать ответ. Как всегда – я высказываю личные соображения, ваша вольная воля оценить их, поддержать, возразить, разнести в пух и прах… короче говоря, создать атмосферу здоровой рабочей дискуссии (полагаю, разница между полемикой и дискуссией ясна и не нуждается в уточнении).Итак, поехали.Может показаться странным – но я загляну на сто лет в прошлое, в отечественную историю – и постараюсь доказать, что странного здесь нет. Давайте вспомним наши революции 1917 года и некоторые их последствия. А именно: в первые постреволюционные годы в советском руководстве была чрезвычайно сильна, прямо-таки фонтаном била ультралевая струя, четко сопрягаемая с именем Л.Д. Троцкого (насколько справедливо – отдельная история, я считаю, что да, но думаю, найдутся оппоненты; пусть оспаривают, если хотят). Так вот, гиперреволюционерам-троцкистам мало было просто социальных перемен, они горели мыслью изменить человека, самую его душевную, а может, и физическую суть, явить миру некий новый образец гоминида. Под это дело был создан Институт психоанализа во главе с выписанной из Швейцарии Сабиной Шпильрейн, проводил опыты с переливанием крови А. Богданов-Малиновский, биолог И. Иванов чудил на тему гибридизации человека с шимпанзе (памятник этому – Сухумский обезьяний питомник), а уж чем занимались в недрах ГПУ Глеб Бокий, Яков Блюмкин, Александр Барченко – одному Воланду ведомо, скажем так. Ну и до кучи плюсуем насильственное навязывание педологии и эсперанто, общество «Долой стыд!» – думаю, картина ясна. Огромные усилия ради ломки не то, чтобы традиционного мировоззрения, а самых глубинных архетипов, составляющих ядро личности как таковой, человека как эволюционной функции мироздания. Естественно, это вызвало отторжение у многих, наверняка не сознававших сути замысла, но чувствовавших, как гадкие педологические и всякие иные щупальца лезут в самую глубь души, портя ее отравой. А вот товарищ Сталин, сдается мне, не просто почуял, но разгадал опасность архетипического слома, и взяв власть, постарался избавить соотечественников от экстра-левых фантасмагорий, вернув людям ощущение здоровой картины бытия. Берусь предположить, что большинство граждан СССР в те времена вполне искренне поддержали Сталина в том числе и потому, что угадали в его лице вот это возвращение к нормативным столпам бытия, трем китам, на которых держится здравый смысл жизни. Ну, а что было потом, в чем Сталин оказался прав, в чем явно оплошал – это уже другая история.Почти уверен, что проницательные читатели раскусили хитрый ход авторской мысли. Я веду к сумеречным творцам «глобализации по западным лекалам», предпринятой после распада СССР: в этой модели человечества все страны выстраивались строго по ранжиру, как обитатели средневековой монархии, от короля до последних плебеев, причем из рядовых жителей стран-элитариев, похоже, задумано было сделать своего рода людей-мотыльков, элоев Герберта Уэллса, которым незачем знать, как будут их обслуживать морлоки из мирового подземелья. Зачем, в самом деле?.. Их удел – работать, потреблять, развлекаться и не думать. А для этого их нужно переформатировать.И уж, конечно, не один я такой, кто видит странное родство противоположностей: троцкистов столетней давности и нынешних теней из «глубинного государства». И те и другие по-разному пытались сделать одно и то же: выдернуть из-под человека фундамент нормальной человечности и создать новое существо на иной этико-ценностной базе, с измененными понятиями о семье, половой жизни, дружбе, мужестве, любви и многих иных системообразующих категориях личности. Ну и, не удивительно, что в начале XXI века нашлись свои «Сталины», усмотревшие в том нечто зловещее и отвергнувшие проект экзистенциальной переделки масс. Сначала, естественно, это был Путин, а в США таковым оказался Трамп. Я не идеализирую ни того ни другого, особенно Трампа, не слишком чистоплотного дельца, прошедшего огонь и воду большого бизнеса. Но он, похоже, многоопытным нутром ухватил смутный запрос американского общества на сопротивление действиям потаенных антропотехнологов. И победил. Он, в общем-то не вполне системный политик, выскочка, нанес страшно болезненный удар «глубинному государству», в растерянности залопотавшему о русских хакерах, руке Кремля – то ли в самом деле не соображая, то ли боясь вслух признать, что дело ни в каких руках Кремля, Путина, России, а в неявном вязком бунте масс, не желающих переформатироваться; опять-таки, скорее всего, не осознавших мягкого насилия над собой, но чутьем угадавших в навязчивых информационных миазмах оскорбление своей человеческой сути. Неожиданной – вряд ли самой удачной – персонификацией данных настроений и стал президент Трамп.И вот сейчас «глобальная тень» ринулась в отчаянную контратаку.Чем схватка эта кончится, судить не возьмусь. Однако ясно, что попытка массового создания постиндустриальных гомункулусов, отчасти успешная, наткнулась на несокрушимый гранит здоровой духовной природы человека. Меня же в этих раскладах по-прежнему больше всего волнует тема, поднятая в предыдущем эссе: возможной модификации генома Homo sapiens, что представляется ощутимо вероятным в пространстве обозримого горизонта событий. Как это переформатирование отразится на этико-аксиологической системе не отдельного человека, но человечности как таковой?.. Да, хочется думать, что это и есть нормальное эволюционное движение, наши модифицированные потомки не только не отвергнут благородство, дружбу, любовь – но упрочат их, а общество преодолеет пороки, инфицировавшие его столетиями, став лучше, чище, светлее… Ну, понятно, это надежды, сбыться им или не сбыться, мы не ведаем. Есть о чем поговорить, поспорить, может быть, даже поругаться – но лишь ради любви к истине. Ради нее можно.P.S. Дорогие друзья!Отдельное огромное спасибо за поддержку. Вы, конечно, понимаете, насколько это важно в наше трудное время. Я очень рад любой, пусть небольшой, но от души помощи и надеюсь, что мои скромные труды ее оправдывают. Карта для донатов неизменна: Альфа-банк 4154 8126 1097 5231.(с) Всеволод Глуховцев

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6334042.html