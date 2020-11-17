Чтобы не выдумывать велосипед (а заодно и не впасть в гордыню «первооткрывателей») мы можем просто посмотреть, как веками и тысячелетиями решала эту задачу человеческая цивилизация.

Поскольку казённый атеизм в СССР обошёл эти вопросы стороной [1] , он вырастил поколение с сумеречным состоянием сознания [2] , и погиб. Поскольку современный Запад не ставит эти вопросы перед собой – он очевидным образом разлагается и гибнет в судорогах и спазмах бессмыслицы и безобразия своего образа жизни.

Ну ведь не в джоулях же, в которых считают работу, энергию и количество теплоты! Всякая техническая единица оказывается очевидным образом прикладной в этом деле. Встаёт ребром вопрос о том – что есть добро, а что зло , что верное, а что неверное (Истина и заблуждение), что эталон поведения, а что проверяется на предмет соответствия эталону .

Вот мы установили с достаточным (и я бы даже сказал, абсолютным) основанием, что все и всяческие наши действия делимы на полезные, вредные и никчёмные. И встает во весь рост ключевой вопрос теории цивилизации: в каких единицах измерять полезность действия?!

Желаете ли услышать истину, с которой согласятся ВСЕ люди? Вот она: наши действия неоднородны . Они бывают полезными, вредными и никчёмными, пустыми, и я не встречал ни одного человека, который бы этому возражал. А вы – встречали? Действие человека не измеряется единицами физической работы: действие в два джоуля не лучше и не хуже, чем в один. Потому что никакие джоули, замеряя затраты приложенной силы, ничего не скажут нам о пользе, вреде или никчёмности итога. Для теории цивилизации джоуль – явно недостаточная единица. Наибольшее количество энергии, и тепловой и всякой прочей выделила бы ядерная война, но понятно без подсказки, что это совсем не идеал для цивилизации.

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Действие не может быть полезным или вредным само по себе, вне строгой и однозначной оценочной системы приоритета ценностей. Это снова приводит нас к уже высказывавшейся мысли о том, что ОБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ есть лишь одно из имён Бога и невозможна вне Идеи Бога (Абсолюта).

Почему?

В частности, в данном случае (есть и иные доказательства) – или наши действия оценивает Абсолют с абсолютной правотой, или же мы попадаем в зазеркалье абсолютной субъективности (простите за каламбур!).

Как может быть субъективность абсолютной?! А вот так: если предположить, что в мире нет ничего, кроме личного мнения! Тогда никакой Единой Истины нет, но нет и Объективной Реальности, которую Единая Истина призвана была описывать, познавать.

Мы попадаем в сумасшедший дом бесчисленного множества миров, в каждом из которых свои (произвольно выбранные «Я») критерии добра и зла, Истины и заблуждения, полезности, вредности и никчёмности поступков.

Теоретически это сумасшедший дом, а практически – апологетика озверелой хищности. Теоретически-то у каждого свои методы оценки, но вы же понимаете, что на практике восторжествуют оценки того, кто на данный момент сильнее. Он и установит, не сверяясь ни с каким небесным эталоном, что считать добром, а что злом, за что награждать, за что карать, а что оставлять без внимания.

Потому что – поймите это, товарищи атеисты – в вашем мире нет Объективной Реальности! Бывает «объективный идеализм», но не бывает «объективного материализма». Неужели не понятно, что в мире без Абсолюта[3] – победившая точка зрения вытесняет и подменяет собой истинную (адекватную абсолютному эталону) точку зрения?

Грубее – здесь победа и означает истину. Неважно уже, кто, как и для чего победил – важен сам факт его силового преобладания, из которого и делается вывод о его истинности.

Если бы Гитлер победил – то в школах выставляли бы всех его противников заблуждавшимися ничтожествами. Когда победили приватизаторы – они выставили (и продолжают в Ельцин-центре выставлять) всех своих противников заблуждавшимися ничтожествами. Там, где торжествует картина мира дарвинизм – там истиной становится высказывание Дарвина: «выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается».

Поскольку смерть есть в атеизме небытие, то истиной жизни оказывается именно и только приспособленчество. В той мере, в какой вообще можно говорить об «истине» вне существования Объективной Реальности, в асимметричных пузырях абсолютного субъективизма.

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Нужно ли доказывать, что преемственной, переходящей из поколение в поколение устойчивого развития цивилизации необходима идея Объективной Реальности, т.е. истины, существующей за пределами личного мнения? О каком наследии цивилизации можно говорить, если каждый раз сильный победитель в зоомахии будет перекраивать все приоритеты и ценности под свой вкус? В том числе – базовые устои науки, культуры, образования, нравственности, психической вменяемости, полезности или вредности человека?

На этот счёт сама история доказательство: правило «вначале религия, потом государство» действует во все эпохи безотказно, и наша задача, констатируя его, объяснить его природу.

Потому что вначале надо признать объективную реальность вне и сверх самого себя – и только потом получится образовать общность сошедшихся на этом единомышленников. Ну, а как иначе, сами подумайте?!

Представление о существовании эталона вне и сверх тебя, твоей субъективности – первооснова цивилизованного человека и всей специфики его мышления.

Только когда есть такое представление – возможно устойчивое разделение добра и зла, обобщение идей добра, отделение (мучительно отщепление) представлений о добре и о личной выгоде. Ведь иначе человек никогда не сможет их различить, и на ранних стадиях своего становления почти не умел их различать[4].

Но если человек отождествит добро с тем, что он в данный момент считает своей личной выгодой – то это и получится ликвидация всякого объективного критерия оценки поступка. Нет Объективной Реальности, нет Объективной Шкалы оценки поступков, всё утопает в субъективных взглядах, итог – дурдом. Каждый псих со своей картиной мира в голове, и очень агрессивно реагирует на попытки её оспорить!

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Нет не только Общей или Прикладной Теории цивилизации, но даже и самого понятия «цивилизация» без такого умственно-ценностного процесса, как ЭЛЕМЕНТАЦИЯ.

Возвращаясь к началу статьи: не все действия одинаково полезны. Так?! Ну, а как их разделить-то, с точки зрения полезности, в рамках объективной шкалы оценки (которая ещё должна сперва быть, опираясь на понимание Объективной Реальности)?

Вот мы что-то делаем: воду в ступе толчём. Силы затрачиваем много, джоули так и искрят во все стороны, а польза есть?! Толочь воду в ступе бесполезно, а молоко? Когда его сбивают в масло? Тоже бесполезно?

Нам необходима ЭЛЕМЕНТАЦИЯ, единственной альтернативой которой выступает СУМАСШЕСТВИЕ, ярко демонстрируемое поведенческими моделями современного Запада (а до того нашей «перестройкой»).

Но мы же не хотим быть сумасшедшими в дурдоме, у которого не выхода, ни конца?

Тогда нам необходимо это знать, понять:

Элементация.

Отбор действий, которым придаётся статус объективной пользы, из чего вырастает их системность, преемственность, непрерывность с нарастающими итогами промежуточных интервалов.

Сложно? Крепитесь, думающие люди, помогу примерами из жизни.

Нужна ли цивилизации наука?

Решив, что наука нужна – цивилизация из поколения в поколение кормила её, взращивала учёных поколение за поколением, создавала им условия для научного творчества. Дало ли это результат? Не сразу, но в целом, согласитесь, очевидно-дало.

Теперь Ельцин и Чубайс (тандем дегенерата и хищника) решили, что наука нафиг не нужна. Срезали на неё все затраты, учёные стали нищенствовать, а наука умирать. Вопрос не в том, хорошо это или плохо, а в том, почему это стало возможным?!

Как это так: пять веков подряд развивались, шли по ступеням прогресса вверх, а на шестой век стали деградировать и покатились в обратную сторону регресса?!

У Ельцина и Чубайса в исходнике – иная система ЭЛЕМЕНТАЦИИ. В ней поменялись местами доброе и злое, плохое и хорошее, полезное и вредное, и т.п. В системе силового субъективизма такое вполне возможно (см. выше по тексту). Захотел победивший хищник считать фундаментальную науку «пустыми затратами денег, которые можно было со вкусом пропить-прогулять-на рулетке проиграть» – и попала наука в категорию «вредных действий». А вредные система не поощряет, она их наказывает.

И так – за что не возьмись. Произвол распоряжающейся благами силы – антипод твёрдой и последовательной объективной элементации. Первое – животный мир, второе – человеческая цивилизация.

А переходным звеном от одного к другому выступила в истории цивилизации религия.

Потому что если элементация не будет ОБЪЕКТИВНОЙ (вне и помимо, и сверх личных симпатий, личного мнения и личного уровня, кругозора человека) – она обречена быть субъективной. Ведь другого-то просто нет! А субъективность оценки и сводит нас в зоопсихологию без остатка.

Ельцин с Чубайсом посчитали, что весёлый и роскошный кутёж важнее и нужнее фундаментальной науки – и стало так.

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Элементация – важнейший и исходный для цивилизованного мышления процесс. Давайте же обозначим его шаги:

I. Мы должны ясно и чётко определить: какие элементы слагают цивилизацию? Какие элементы являются её деталями? Какие необходимы ей, чтобы она могла быть высокоразвитой цивилизацией?

II. Определившись с элементами – мы должны начать их производить, создавать, формировать в своей среде.

III. Создав – поддерживать, не давать угаснуть, исчезнуть.

То есть: не выбрасывать оттуда ничего по мере своего неудовольствия и неинтереса, и не вставлять туда отсебятины на том только основании, что лично нам это интересно. Совершенно ясно, что далеко не каждый любит Гомера или Данте, физику или астрономию, читать или рисовать! Но в том-то и штука целостности и неделимости цивилизации, что всё перечисленное должно быть, поддерживаться, независимо от того, нравится оно лично нам или не нравится. Иначе не будет никакой устойчивости в ковчеге наследия.

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Если мы не говорим о слагающих цивилизацию ЭЛЕМЕНТАХ (и элементах элементов) – то цивилизация лишь звук пустой. Это или смутная неопределённость, или бесстыдное самохвальство.

Необходимы (для объективности) базовый список, и вторичные, дополняющие списки элементов сложения.

Этот список не только трудно составить.

Ещё «труднее» в нём то, что единожды составленный, он лишит нас свободы в либеральном смысле, то есть как произвол.

Ведь явление, получившее статус «ЭЛЕМЕНТ ЦИВИЛИЗАЦИИ» – нельзя, запрещено удалять. Даже если он «кушать просит» (нуждается в финансировании) – а вам денег жаль. Нельзя – и всё. Памятник культуры, разрушению не подлежит. Хочется – не хочется, не важно.

Например, Гомер, Данте, Толстой: их нужно регулярно переиздавать, а это затраты. Надо поддерживать их изучение в каждом поколении – а это ещё больше затрат. Наконец, культурный человек обязан тратить время и силы на их изучение, а ему, может быть, неохота, но его никто не спрашивает – иначе он уже не будет культурным человеком, и т.п.

«Перестройка» доказала, что нет ничего проще, чем выпасть из мыслительного круга понятий цивилизации того или иного уровня. Когда тот или иной уровень достижений цивилизации дезактуализируется, просто выбывая из умственного кругозора деградирующего человека.

Сегодня перестали читать Гомера, завтра Агату Кристи, хоть она и попроще, а потом уже и литература комиксов становится «непреодолимо-сложна» дегенерату, он вообще утрачивает способность расшифровки любых текстовых посланий предков или современников.

Беспокоит ли это его? Нет.

Если вы чего-то не видите – то оно вас не беспокоит.

Если вы не видите тигра, вам кажется, что его нет, хотя это вовсе не значит, что его на самом деле нет рядом.

И если вам не кажется, что вы отупели – это вовсе не означает, что такого на самом деле не случилось. Наибольшее самодовольство демонстрируют как раз наиболее дикие люди – потому что им кажется, что они знают всё. Огромный мир их незнания закрыт от них, потери ума для них неощутимы.

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Может быть, кому-то кажется, что предмет этой статьи слишком умозрительный, что это «натягивание совы на глобус» или «жевание очевидных прописных истин»?

Тогда советуем оглянуться вокруг!

Нет сегодня более острой и очевидной проблемы у человеческой цивилизации, чем погружение в сумеречное состояние сознания, в котором «все кошки серы», то есть и поощрение и осуждение любых действий стало смутным, расплывчатым, неоднозначным:

-Содомия? Однополые браки? Кто сказал, что плохо, а вдруг это хорошо?!

А разве вы не слышали апологетики наркомании, алкоголизму? Всем формам асоциальности под прикрытием «идей свободы личности»? Смысл которых сводится к тому, что раз личность свободна, то вольна не делать ничего из ей неугодного. Некоторые поступки запрещены законом (впрочем, ветшающим на глазах). Но отсутствие поступков вообще никак не запрещается, то есть элементация сломана на базовом уровне!

Удел такого мира:

- Хаотизация, бессистемность общества

- Клиповость, кусочковость мышления

Цивилизация – механизм, а механизм требует конструкторской целостности при сборке. Кусок механизма – металлолом. Кусок механизма сам по себе – только мусор.

Если вы возьмёте супер-музыканта, супер-астронома, супер-математика и воткнёте его в первобытное общество, то он там окажется бесполезным безумцем, бормочущим непонятные, как глоссолалия, звуки, не умеющим ни на мамонтов охотиться, ни даже грибы различать!

Механизмом механизм становится только при полной сборке согласно конструкторскому замыслу.

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Говоря исторически, оценивая проделанный человечеством путь из зоологической среды, можно отметить, что религия поставила внебиологические задачи за пределами животной особи.

Которые потом и решала сверх-зоологическое познание человеческой науки. Праздное любопытство имеет место, но его роль крайне ограничена.

Системное и поступательное, преемственное движение научному познанию придаёт фанатизм устойчивого целеполагания. И ничто больше. А это – религия (мягче говоря, идеология).

Современная наука – колоссальная конструкция соподчинённых смыслов и условных языков, компиляции опытов и исканий многих поколений, которые пожертвовали и жизни, и все жизненные удовольствия ради знаний. Праздное любопытство никогда не смогло бы и близко возвести что-то подобное этой ИНФИНИТИКЕ[5].

Современный учёный начинает там, где другие закончили, и передаёт всё преемнику для продолжения эстафеты. Является лишь передаточным звеном, ставит себя на службу коллективному разуму, который априори больше и важнее личного ума особи, равно как и всех её личных, локальных, шкурных, сиюминутных интересов. Каким образом такая эстафета самоотречения и даже самоотрицания могла бы возникнуть у атеистов или поддерживаться атеистами?!

Если всё бессмысленно – зачем тогда это громоздить снова и снова, с явным прицелом в бесконечность, то есть понимая, что ни тобой, ни даже потомками твоими эстафета не закончится?

Понятно, что в основе науки лежал и лежит инфинный фанатизм религиозной веры и религиозных приоритетов: бессмертная душа (бессмертный разум) против смертного тела и биологических инстинктов особи.

Уберите его – и произойдёт сворачивание научно-познавательного поиска в мошеннический поиск, в нарастание попыток использовать возможности плотского ума для хищений и самовозвышения особи. Место проницательных мыслителей займут изощрённые аферисты: сложная афера тоже ума требует, и тоже своего рода наука (хрематистика). Или магия (чёрная).

Так вы кого готовить собираетесь? Очкариков, одержимых духом Истины – или ловкачей, оттачивающих искусство залезать в чужие карманы?

ХХ век ответил на этот вопрос. Интеллект стал рассматриваться, прежде всего, как орудие обмана и очковтирательства, инструмент земного обогащения хищной особи.

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А что нам говорят рыночники? Кафедра египтологии возникнет, если это кому-то из богатых интересно. Она будет существовать, пока это им интересно. И она закроется – когда это перестанет их интересовать. И это, мол, хорошо. Потому что иначе, мол, египтологи обнаглеют на этой кафедре – и у них возникнут «иждивенческие настроения»: мол вы (общество) нас кормить обязаны, хочется вам или не хочется!

А у меня встречный вопрос: египтологи, которые бегают за спонсорами с протянутой рукой – они будут заниматься египтологией или финансовыми махинациями?! Не возникнет ли у них «коммерческих настроений» взамен «иждивенческих» – предпочесть поиски Истины поискам выгоды?

То есть не науку двигать – а спонсора ублажать, потакать его слабостям, давая ему, чего он хочет? Наплевав на науку, как таковую, сосредоточившись на угодливости плательщикам?

Это, по-вашему, не страшно? Не страшно общество, в котором всякая деятельность, за исключением выманивания денег – суть лишь имитация и симуляция? А всякое дело – лишь прикрытие для «освоения бюджетов»?

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Впрочем, это не язык науки, много эмоций. Кому страшно, а кому и лакомо. Я, как учёный – о другом. О том, что среда, помешанная на личной выгоде и обдуривании окружающих (вместо их просвещения) несовместима с цивилизацией.

Это факт, а уж как его оценивать – дело ваше.

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[1] Строго говоря, не совсем так, он предложил считать эталоном В.И.Ленина, на соответствие которому человеку и предложили себя проверять, чтобы не сбиться в пути. Затем добавили эталонной величиной Сталина, которого потом ошельмовали, что и породило величайший метафизический кризис советской психосферы. Да и вообще смертные люди не могут выступать эталоном, что и доказала практика. Думающий человек не совсем понимает, почему именно они, но понимает другое: история движется, ситуация меняется, реалии столетней давности не приложимы к переживаемому моменту и т.п. В итоге имеем, что имеем: сумрачное состояние мышления.

[2] Сумеречное расстройство сознания – патологическое состояние, характеризующееся внезапной кратковременной потерей ясности сознания и отрешенностью от окружающего мира в сочетании с внешне упорядоченным автоматическим поведением либо приступами ярости, тоски или страха.

[3] Что, кстати говоря, нарушает закон онтологических пар. Если нет верха без низа, не существует левой стороны без правой стороны, и т.п., то есть нет ничего без собственной противоположности – то как может быть одно только относительное, без Абсолютного?!

[4] Толковый словарь Ожегова даёт (как и другие словари) два значения слова «добро» – старое и новое. 1. Нечто положительное, хорошее, полезное, противоположное злу… 2. Имущество, вещи. «Чужое добро». «Накопить добра».

[5] Инфинитика – состояние психики, в котором мышление способно понимать вечность, бесконечность и при этом рассматривает вечное, бесконечное приоритетом над временным и локальным.

А. Леонидов



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