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Можно сдвинуть наш мир с западных рельс. Вардан Багдасарян

17:07. 17 ноября 2020 128 просмотров 4 коммент. Опубликовал:

Что такое матрицы общественного сознания, как они формируются и как работают. Можно ли перестроить восприятие нашего мира, во многом сформированное искусственно и в определенных целях. Что можно противопоставить трансгуманизму и экономоцентризму. Об этом и многом другом рассказывает Вардан Багдасарян.

Книга В. Багдасаряна https://xn—-8sbalcgsi5aih6o.xn--p1ai/28006-matritsy-obschestvennogo-soznaniya-bagdasaryan-ve
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=trtScgXPv3U

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 3856 2946
    Игорь 17 ноября 2020 в 17:18

    Можно матрицу поменять, но нужно модель знать куда менять, решимость и усилия. Напрягаться надо. Степаныч сдулся. Марина критикой только занимается, Хохол на пенсии, а я в одного не хочу но модель есть.

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  • 24397 3087
    Русофил 17 ноября 2020 в 18:37

    Вардан Багдасарян уже просрал Карабах.
    А теперь хочет с рельс ЗАПАДА попасть на рельсы ВОСТОКА?
    Пора уже хохлов ,армян и проч. грузин просто не слушать

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  • 1386 263
    Андрей 7 17 ноября 2020 в 18:38

    Интересно, зачем этих просрателей своей земли слушать. Армяне за последние лет 100 но просрали все армянское. Зато присосались к иудеям большевикам. И сейчас в росиянии, с поддержкой антирусской власти очень хорошо паразитируют на русском *****. А зачем им их родная земля? Есть белое *****, на нем можно жить и доить, на хрена им Армения?

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    2
    • 3856 2946
      ИгорьАндрей 7 17 ноября 2020 в 19:06

      Вот и я думаю а не поехать ли нам с женой в Степанокерт там много пустых домов и квартир 2000 миротворцев будут нас охранять Алиев сказал мирных не трогать деньги тратить не надо пей нарзан. Подберу на улице сайгу паругранат Федя один. Капканы медвежьи поставлю и буду спокойно матрицу форматировать. Через Грузию ломанемся в Ереван потом с попуткой в коробок. Если не заладился организуем там заградотряд что больше никто не разбегался из члена ОДКБ.

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