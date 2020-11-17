Что такое матрицы общественного сознания, как они формируются и как работают. Можно ли перестроить восприятие нашего мира, во многом сформированное искусственно и в определенных целях. Что можно противопоставить трансгуманизму и экономоцентризму. Об этом и многом другом рассказывает Вардан Багдасарян.Книга В. Багдасаряна https://xn—-8sbalcgsi5aih6o.xn--p1ai/28006-matritsy-obschestvennogo-soznaniya-bagdasaryan-veПоддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1BСайт ДеньТВ http://dentv.ru/#ДеньТВ #трансгуманизм #будущее #экономика #медиа #СМИ #постчеловек

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=trtScgXPv3U