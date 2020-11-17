Можно сдвинуть наш мир с западных рельс. Вардан Багдасарян
17:07. 17 ноября 2020 128 просмотров 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
Что такое матрицы общественного сознания, как они формируются и как работают. Можно ли перестроить восприятие нашего мира, во многом сформированное искусственно и в определенных целях. Что можно противопоставить трансгуманизму и экономоцентризму. Об этом и многом другом рассказывает Вардан Багдасарян.
Книга В. Багдасаряна https://xn—-8sbalcgsi5aih6o.xn--p1ai/28006-matritsy-obschestvennogo-soznaniya-bagdasaryan-ve
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#ДеньТВ #трансгуманизм #будущее #экономика #медиа #СМИ #постчеловек
Книга В. Багдасаряна https://xn—-8sbalcgsi5aih6o.xn--p1ai/28006-matritsy-obschestvennogo-soznaniya-bagdasaryan-ve
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Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
#ДеньТВ #трансгуманизм #будущее #экономика #медиа #СМИ #постчеловек
Можно матрицу поменять, но нужно модель знать куда менять, решимость и усилия. Напрягаться надо. Степаныч сдулся. Марина критикой только занимается, Хохол на пенсии, а я в одного не хочу но модель есть.
Вардан Багдасарян уже просрал Карабах.
А теперь хочет с рельс ЗАПАДА попасть на рельсы ВОСТОКА?
Пора уже хохлов ,армян и проч. грузин просто не слушать
Интересно, зачем этих просрателей своей земли слушать. Армяне за последние лет 100 но просрали все армянское. Зато присосались к иудеям большевикам. И сейчас в росиянии, с поддержкой антирусской власти очень хорошо паразитируют на русском *****. А зачем им их родная земля? Есть белое *****, на нем можно жить и доить, на хрена им Армения?
Вот и я думаю а не поехать ли нам с женой в Степанокерт там много пустых домов и квартир 2000 миротворцев будут нас охранять Алиев сказал мирных не трогать деньги тратить не надо пей нарзан. Подберу на улице сайгу паругранат Федя один. Капканы медвежьи поставлю и буду спокойно матрицу форматировать. Через Грузию ломанемся в Ереван потом с попуткой в коробок. Если не заладился организуем там заградотряд что больше никто не разбегался из члена ОДКБ.