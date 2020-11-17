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50 лет “Луноходу-1″

21:15. 17 ноября 2020 16 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


50 лет назад "Луноход-1" отправился в свой почти годовой путь по Луне, став первым аппаратом такого рода за пределами Земли.
Для советской космической программы это была важная веха, которая демонстрировала технические достижения СССР того периода.
За долгие месяцы работы, с помощью "Лунохода" были исследованы значительные пространства поверхности Луны, проведены различные эксперименты, исследован вопрос эксплуатации машины в неблагоприятной среде в течение длительного времени.
В целом, это одно из знаковых достижений отечественной космической программы. Подавляющее большинство стран Земли, вряд ли когда-нибудь смогут похвастаться тем, что наши предки проделали 50 лет назад.














Метки: 1970, космонавтика, космос, луна, ссср

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6335118.html

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