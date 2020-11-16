Главная » Видео, Мировоззрение, Образование

Спасибо, ЕГЭ! // Письма

18:23. 16 ноября 2020 131 просмотр Один комментарий Опубликовал:

Мне 37. В этом году я сдала ЕГЭ и поступила в Бауманку. Информатика. Не бюджет. Я хочу поделиться опытом, потому как посмотрела, «Последний звонок» и, не смотря на то, что со многими утверждениями я согласна, мне кажется, что освещение ЕГЭ очень однобоко. А мне система кажется очень хорошей.


_______________________________________________

Поддержать работу канала:
https://agitblog.ru/agitdonate/
_______________________________________________


Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/


#КонстантинСемин #ПисьмаПоследнийЗвонок

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jsYhhDmV37w

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Письмо читателя. Про реформу образования.
... мы не потеряли основу основ. Спасибо. Ирина. цитаты: "Но завершающим этапом..., "   Добрый день, Ирина! Благодарю за письмо. Всем очевидно, что реформа образования... мониторинг промежуточных результатов. Если внедрение ЕГЭ привело к снижению уровня знаний...
Зачем придумали английский, греческий, французский и… латинский?
... вверяется беспристрастному компьютеру.Может быть, ЕГЭ облегчил нашим детям школьную жизнь... обработанная древесная кора, (лыко) для письма и рисования) сильно напоминает латинское... латыни», за что им большое спасибо.***Из статьи „Зачем придумали английский...
Совместимы ли мракобесие и инновации?
...страны… <…> Первые итоги введения ЕГЭ уже можно подвести. Автор хорошо... Можно доба­вить, что ЕГЭ фактически ориентиру­ет школу на...его адрес частень­ко приходят письма, содержащие словосочетание: «Главная астрологическая... света. И на том спасибо! В ночь на 10 ...
Учителя обличают нынешнюю либероидную систему образования
...ВПР, новые типы заданий ЕГЭ и тому подобная катавасия...”10...и ему за это большое спасибо), чтобы научить студента профессии, ... Очень хочется, чтобы Ваше письмо прочёл внимательно вновь избранный аппарат...того, чтобы быть на ЕГЭ организатором!В мою обязанность ...
Народный учитель СССР Виктор Шаталов
...Читаем внимательно , Это он пишет письмо редактору радиостанции Свобода (существующей на... были передачи, посвященные пресловутому ЕГЭ; не раз в студию ... наблюдений. Так что большое спасибо за эти передачи Вам и... статью а так-же "письма читателей", но это у ...
«Мальчика в бундестаге» надо понять, а не судить
... он “тварь”, “недоучка”, “жертва ЕГЭ”, “предатель” и проч. Во-первых...”. Дочитали до сих пор? Спасибо. Что же именно так оскорбило...каникулах. Это четыре. “Неуч поколения ЕГЭ”? Может быть. Но, скорее ...читал, в том числе личные письма. Был на мрачном кладбище, ...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)