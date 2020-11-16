Спасибо, ЕГЭ! // Письма
18:23. 16 ноября 2020 131 просмотр Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Мне 37. В этом году я сдала ЕГЭ и поступила в Бауманку. Информатика. Не бюджет. Я хочу поделиться опытом, потому как посмотрела, «Последний звонок» и, не смотря на то, что со многими утверждениями я согласна, мне кажется, что освещение ЕГЭ очень однобоко. А мне система кажется очень хорошей.
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#КонстантинСемин #ПисьмаПоследнийЗвонок
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Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
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#КонстантинСемин #ПисьмаПоследнийЗвонок
Кто хочет, тот добьётся. Только зачем в 37 поступать? Выйдет бабушка уже. Кому нужна бабушка – молодой специалист?