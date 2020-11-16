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Санду побеждает Додона

02:38. 16 ноября 2020 137 просмотров 3 коммент. Опубликовал:


После подсчета 98,5% голосов, на выборах в Молдавии побеждает Майя Санду. причем с существенным перевесом. Будет порядка 56 на 44%. Статистика по районам и в целом вот тут https://pv.cec.md/cec-template-presidential-results.html
Впрочем, ходят упорные слухи, которые подогревает Ренато Усатый (который поддержал во 2-м туре Санду, что не удивительно, так как в РФ он находится в розыске) что Додон готовит политическую комбинацию – Додон подаст в отставку до передачи власти Санду, новым и.о. президента до Санду станет премьер-министр Зинаида Гречанная, которая внесет кандидатуру Додона на пост премьер-министра, который в ряде аспектов более важен, нежели пост президента. Возможно именно эта комбинация скрывается за анонсом "важных решений", о которых вчера говорил Додон. Будем посмотреть, получится ли у него провернуть этот фокус, если он его действительно готовит. В этом случае произойдет своеобразная рокировка, так как Санду была премьер-министром при Додоне. А может получится наоборот.

Метки: выборы, додон, молдавия, санду

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6330813.html

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