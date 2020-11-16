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Карабах, Сирия, Ближний восток, последние новости 16 ноября 2020

09:04. 16 ноября 2020 201 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Гигантские «Русланы» везут бронетехнику и бойцов для Карабаха (ВИДЕО)

Гигантские «Русланы» везут бронетехнику и бойцов для Карабаха (ВИДЕО) | Русская весна

Ещё двадцать российских военных самолётов прибыли на аэродром Эребуни в Армении, доставив миротворцев и военную технику, которая направится в Нагорный Карабах.

«Очередные 18 самолетов Ил-76 и два самолета Ан-124 „Руслан“ военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России с техникой и личным составом 15-й миротворческой бригады, направленным в Армению для участия в проведении миротворческой операции в зоне нагорно-карабахского конфликта, совершили посадку на аэродромах города Ереван. Российские военнослужащие произвели разгрузку материальных средств, вооружения и военной техники», — говорится в сообщении Министерства обороны Российской Федерации.

За минувшие 24 часа военные транспортники ВКС России доставили в Армению 58 единиц техники: среди них грузовые автомобили повышенной проходимости, БТР, автоцистерны и экскаваторы.

Как сообщала «Русская Весна», вывод армянских вооружённых сил из Кельбаджарского района НКР отложен до 25 ноября.

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Умер знаменитый соратник Асада

Умер знаменитый соратник Асада | Русская весна

Стало известно о скоропостижной смерти вице-премьера и главы МИД Сирии Валида Муалемма.

О кончине государственного деятеля сообщило Министерство иностранных дел Сирийской Арабской республики.

Муаллему было 79 лет, он был знаменит на весь мир благодаря многолетнему последовательному отстаиванию интересов Сирии на международной арене.

Глава МИД САР противостоял лживой пропаганде Запада, обвинениям в применении химоружия т.д. Также он активно разоблачал деятельность террористических группировок и их заграничных покровителей.

Руководитель бюро РИА Новости в Сирии и Ливане Михаил Алаеддин так описывает свою последнюю несостоявшуюся встречу с Муалеммом: «Умер министр иностранных дел Сирии — Валид Муаллем. Последний раз с ним встретился случайно на конференции по беженцам, а Дамаске, буквально в среду (11 ноября — прим. РВ). Он был на открытии и когда уезжал хотел взять у него комментарий. Тогда сопровождающий его охранник сказал «не надо, босс и так себя не очень хорошо чувствует».

Умер знаменитый соратник Асада | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Неожиданное признание: от Трампа скрывали реальное количество войск США в Сирии

Неожиданное признание: от Трампа скрывали реальное количество войск США в Сирии | Русская весна

Покидающий свой пост специального посланника США в Сирии Джеймс Джеффри неожиданно заявил, что он скрыл фактическое количество американских войск от президента Дональда Трампа.

«Мы всегда играли в секретные игры, чтобы не дать понять нашему руководству, сколько войск у нас есть», — раскрыл «профессиональные секреты» Джеффри.

«Фактическое количество войск в Северо-Восточной Сирии намного больше, чем примерно 200 солдат, которые Трамп изначально согласился оставить там в 2019 году», — сообщил американский дипломат.

Он известен как противник Трампа. Однако, на удивление, он похвалил уходящего президента за его шаги, основанные на подходе «успешной реальной политики».

Серебряная Панорама, специально для «Русской Весны»

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Париж наносит удар по Анкаре: над Турцией нависла серьёзная угроза

Париж наносит удар по Анкаре: над Турцией нависла серьёзная угроза | Русская весна

Франция введет новые ограничения против Турции. Об этом заявил госсекретарь по европейским вопросам Клеман Бон.

Французской стороной внимательно изучаются все вопросы. Рассматриваются санкции как в целом для Турции, так и по «индивидуальным» секторам.

Разногласия между Турцией и Францией ни для кого не секрет: Эрдоган регулярно критикует главу государства Франции Эммануэля Макрона, Евросоюз уже поддержал Париж. Тема обсуждается и на высшем уровне. Вероятны переговоры с другими европейскими странами.

Между тем, турецкая экономика, подорванная гегемонистскими устремлениями новоявленного султана, можно сказать, не выдержала проверку на прочность. Курс турецкой лиры буквально летит под откос. Гиперинфляция и массовое обнищание уже стали проблемой № 1.

На этом фоне перспектива общеевропейских санкций для Турции действительно серьезнейшая из угроз.

Серебряная Панорама, специально для «Русской Весны»

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция

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