Ещё двадцать российских военных самолётов прибыли на аэродром Эребуни в Армении, доставив миротворцев и военную технику, которая направится в Нагорный Карабах.

«Очередные 18 самолетов Ил-76 и два самолета Ан-124 „Руслан“ военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России с техникой и личным составом 15-й миротворческой бригады, направленным в Армению для участия в проведении миротворческой операции в зоне нагорно-карабахского конфликта, совершили посадку на аэродромах города Ереван. Российские военнослужащие произвели разгрузку материальных средств, вооружения и военной техники», — говорится в сообщении Министерства обороны Российской Федерации.

За минувшие 24 часа военные транспортники ВКС России доставили в Армению 58 единиц техники: среди них грузовые автомобили повышенной проходимости, БТР, автоцистерны и экскаваторы.

Как сообщала «Русская Весна», вывод армянских вооружённых сил из Кельбаджарского района НКР отложен до 25 ноября.