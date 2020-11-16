Как прогресс вернул нас в варварство. Водная сеть РФ вчера и сегодня. Алексей Беляков
17:28. 16 ноября 2020 147 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Сколько российских рек используются как транспорт? А сколько могло бы? Как развивалась речная сеть России в прошлом, кто и когда закрыл для нас этот ресурс? Инженер-гидротехник, кандидат технических наук, доктор географических наук Алесей Алексеевич Беляков рассказывает, какое скоровище мы утратили, отказавшись в погоне за призрачным прогрессом от использования естественных природных путей – великих российских рек.
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Поддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Новый сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Портал Завтра.ру https://zavtra.ru/
#ДеньТВ #история #инженерия #гидротехника #Беляков #воднаясеть #ресурсы #вода #Волга