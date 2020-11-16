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Как прогресс вернул нас в варварство. Водная сеть РФ вчера и сегодня. Алексей Беляков

17:28. 16 ноября 2020 147 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Сколько российских рек используются как транспорт? А сколько могло бы? Как развивалась речная сеть России в прошлом, кто и когда закрыл для нас этот ресурс? Инженер-гидротехник, кандидат технических наук, доктор географических наук Алесей Алексеевич Беляков рассказывает, какое скоровище мы утратили, отказавшись в погоне за призрачным прогрессом от использования естественных природных путей – великих российских рек.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5AW3lbjCk1Y

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