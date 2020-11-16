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Дореволюционный лубок

09:24. 16 ноября 2020 105 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


1857. Песня. Куда ты друг мой стремишься! На тот погибельный Кавказ...
1857. Песня. Куда ты друг мой стремишься! На тот погибельный Кавказ…

1862. Медовый месяц. Они в разлуке изнывали, но горю наступил конец ...
1862. Медовый месяц. Они в разлуке изнывали, но горю наступил конец …

1862. Новая песня. Куда приказный ты стремишься. Ужель во гибельный кабак
1862. Новая песня. Куда приказный ты стремишься. Ужель во гибельный кабак?

1868. Малороссийская пляска. Одна гора высока, а другая низкая; одна мила далекая, а другая близка...
1868. Малороссийская пляска. Одна гора высока, а другая низкая; одна мила далекая, а другая близка…

1878. Песня старика. Оседлаю коня, коня быстрого. Я помчусь, полечу легче сокола...
1878. Песня старика. Оседлаю коня, коня быстрого. Я помчусь, полечу легче сокола…

1886. Песня старика. Оседлаю коня, коня быстрого. Я помчусь, полечу легче сокола...
1886. Песня старика. Оседлаю коня, коня быстрого. Я помчусь, полечу легче сокола…

1891. Народная песня. Однажды с красоткой своею мы мчались на тройке лихой...
1891. Народная песня. Однажды с красоткой своею мы мчались на тройке лихой…

1892. Народная песня. Однажды с красоткой своею мы мчались на тройке лихой...
1892. Народная песня. Однажды с красоткой своею мы мчались на тройке лихой…

1893. Катеринушка и Коробейник. Ой, полна, полна коробушка, есть и ситцы и парча...
1893. Катеринушка и Коробейник. Ой, полна, полна коробушка, есть и ситцы и парча…

1899. Народная песня. Однажды с красоткой своею мы мчались на тройке лихой...
1899. Народная песня. Однажды с красоткой своею мы мчались на тройке лихой…

1900-е. Златые горы. Народная песня. Когда-бы имел златыя горы и реки, полныя вина...
1900-е. Златые горы. Народная песня. Когда-бы имел златыя горы и реки, полныя вина…”

1900-е. Златые горы. Народная песня. Когда-бы имел златыя горы и реки, полныя вина...1
1900-е. Златые горы. Народная песня. Когда-бы имел златыя горы и реки, полныя вина…

1900-е. Коробейник и Катеринушка. Ой, полна, полна коробушка, есть и ситцы и парча...
1900-е. Коробейник и Катеринушка. Ой, полна, полна коробушка, есть и ситцы и парча…

1900-е. Коробейники. Народная песня. Ой полна, полна коробушка! Есть и ситцы и парча...
1900-е. Коробейники. Народная песня. Ой полна, полна коробушка! Есть и ситцы и парча…

1900-е. Коробейники. Народная песня. Ой полна, полна коробушка! Есть и ситцы и парча...1
1900-е. Коробейники. Народная песня. Ой полна, полна коробушка! Есть и ситцы и парча…

1900-е. Коробейники. Народная песня. Ой полна, полна коробушка! Есть и ситцы и парча...2
1900-е. Коробейники. Народная песня. Ой полна, полна коробушка! Есть и ситцы и парча…

1900-е. Ой за гаем, гаем; гаем зелененьким...
1900-е. Ой за гаем, гаем; гаем зелененьким…

1900-е. Ой, полна полна коробушка. Ой, полна полна коробушка, есть и ситцы и парча
1900-е. Ой, полна полна коробушка. Ой, полна полна коробушка, есть и ситцы и парча
Метки: искусство, история, Россия, фото

Источник: https://humus.livejournal.com/7471832.html

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