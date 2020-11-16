Дореволюционный лубок
09:24. 16 ноября 2020 105 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1857. Песня. Куда ты друг мой стремишься! На тот погибельный Кавказ…
1862. Медовый месяц. Они в разлуке изнывали, но горю наступил конец …
1862. Новая песня. Куда приказный ты стремишься. Ужель во гибельный кабак?
1868. Малороссийская пляска. Одна гора высока, а другая низкая; одна мила далекая, а другая близка…
1878. Песня старика. Оседлаю коня, коня быстрого. Я помчусь, полечу легче сокола…
1886. Песня старика. Оседлаю коня, коня быстрого. Я помчусь, полечу легче сокола…
1891. Народная песня. Однажды с красоткой своею мы мчались на тройке лихой…
1892. Народная песня. Однажды с красоткой своею мы мчались на тройке лихой…
1893. Катеринушка и Коробейник. Ой, полна, полна коробушка, есть и ситцы и парча…
1899. Народная песня. Однажды с красоткой своею мы мчались на тройке лихой…
1900-е. Златые горы. Народная песня. Когда-бы имел златыя горы и реки, полныя вина…”
1900-е. Златые горы. Народная песня. Когда-бы имел златыя горы и реки, полныя вина…
1900-е. Коробейник и Катеринушка. Ой, полна, полна коробушка, есть и ситцы и парча…
1900-е. Коробейники. Народная песня. Ой полна, полна коробушка! Есть и ситцы и парча…
1900-е. Коробейники. Народная песня. Ой полна, полна коробушка! Есть и ситцы и парча…
1900-е. Коробейники. Народная песня. Ой полна, полна коробушка! Есть и ситцы и парча…
1900-е. Ой за гаем, гаем; гаем зелененьким…
1900-е. Ой, полна полна коробушка. Ой, полна полна коробушка, есть и ситцы и парча