В условиях кризиса и пандемии число прихожан церкви невидимой рыночной руки сокращается день ото дня. Одновременно всё большую популярность начинают набирать идеи радикального расширения социальной политики государства. Самая яркая и привлекательная её форма – безусловный базовый доход (ББД). Эта социальная концепция предполагает регулярные денежные выплаты каждому члену общества на удовлетворение потребностей в еде, одежде, крыше над головой вне зависимости от уровня его дохода, социального статуса, вида занятости и её наличия. Что такое ББД с точки зрения политической экономии? Возможно ли его введение в России? Не превратит ли он нашей общество в сборище тунеядцев? Ответы в таймкодах:

0:00 Коронавирус и идеи свободного рынка

1:17 «Народная программа» Единой России

5:30 Альтернативные инструменты социальной политики

9:07 Либертарианский подход

10:41 Кейнсианский подход

13:22 Марксистский подход

16:25 Аргументы противников ББД

18:06 Эксперименты с внедрением ББД

19:38 Возможен ли ББД в России?

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xwqoDS9hHxI