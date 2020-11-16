Безусловный базовый доход. Когда в России? // Олег Комолов. Простые числа
В условиях кризиса и пандемии число прихожан церкви невидимой рыночной руки сокращается день ото дня. Одновременно всё большую популярность начинают набирать идеи радикального расширения социальной политики государства. Самая яркая и привлекательная её форма – безусловный базовый доход (ББД). Эта социальная концепция предполагает регулярные денежные выплаты каждому члену общества на удовлетворение потребностей в еде, одежде, крыше над головой вне зависимости от уровня его дохода, социального статуса, вида занятости и её наличия. Что такое ББД с точки зрения политической экономии? Возможно ли его введение в России? Не превратит ли он нашей общество в сборище тунеядцев? Ответы в таймкодах:
0:00 Коронавирус и идеи свободного рынка
1:17 «Народная программа» Единой России
5:30 Альтернативные инструменты социальной политики
9:07 Либертарианский подход
10:41 Кейнсианский подход
13:22 Марксистский подход
16:25 Аргументы противников ББД
18:06 Эксперименты с внедрением ББД
19:38 Возможен ли ББД в России?
Пропьют, как и всякие халявные деньги.