Выборы в Молдавии
22:53. 15 ноября 2020 95 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Согласно экзит-полам, на выборах президента Молдавии побеждает Санду. Где-то 54-55 на 45-46. Впрочем, разрыв не столь велик, так что подождет официальных цифр.
Явка составила 51-52%. Всего голосовало более 1,5 млн. граждан Молдавии.
Додон заявил, что уверенно побеждает внутри страны и пообещал через пару дней объявить о серьезных изменениях в Молдавии.
В случае победы Санду, можно ожидать в среднесрочной перспективе вскрытия еще одного замороженного конфликта.