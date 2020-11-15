В России провели испытания беспилотного грузовика на водородном топливе. Испытания были организованы отечественной компанией «Эвокарго» на Центральной кольцевой автомобильной дороге в Московской области.

«Сегодня, во время запуска ЦКАД-3, по участку умной дороги проехал беспилотный грузовик EVO-1, полностью разработанный в России», — говорится в сообщении.

Автомобиль оснащен гибридной системой питания: от электрических аккумуляторов и водородных топливных элементов. На одном заряде батареи грузовик может проехать 250 км, если же он полностью заправлен водородом, это даст дополнительные 650–750 км пробега, сообщили в компании «Эвокарго», создавшей грузовик.

«Технологии, на которых построен EVO-1 позволяют снизить себестоимость перевозки на 60% за счет того, что грузовик изначально создавали, как беспилотный, а не переделывали из обычного», — отметили в «Эвокарго».

Уже начались первые поставки беспилотников по предзаказу, а со следующего года такие автомобили будут использоваться самой компанией для предоставления сервиса грузоперевозок.

«Перевозка грузов с помощью беспилотников, как сервис, выгодна клиентам, у которых, как правило, нет специалистов, готовых к обслуживанию автономного грузовика и управлению им», — отметил глава и основатель «Эвокарго» Андрей Большаков.