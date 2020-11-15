В России испытали первый водородный беспилотный грузовик (ФОТО, ВИДЕО)
В России провели испытания беспилотного грузовика на водородном топливе. Испытания были организованы отечественной компанией «Эвокарго» на Центральной кольцевой автомобильной дороге в Московской области.
«Сегодня, во время запуска ЦКАД-3, по участку умной дороги проехал беспилотный грузовик EVO-1, полностью разработанный в России», — говорится в сообщении.
Автомобиль оснащен гибридной системой питания: от электрических аккумуляторов и водородных топливных элементов. На одном заряде батареи грузовик может проехать 250 км, если же он полностью заправлен водородом, это даст дополнительные 650–750 км пробега, сообщили в компании «Эвокарго», создавшей грузовик.
«Технологии, на которых построен EVO-1 позволяют снизить себестоимость перевозки на 60% за счет того, что грузовик изначально создавали, как беспилотный, а не переделывали из обычного», — отметили в «Эвокарго».
Уже начались первые поставки беспилотников по предзаказу, а со следующего года такие автомобили будут использоваться самой компанией для предоставления сервиса грузоперевозок.
«Перевозка грузов с помощью беспилотников, как сервис, выгодна клиентам, у которых, как правило, нет специалистов, готовых к обслуживанию автономного грузовика и управлению им», — отметил глава и основатель «Эвокарго» Андрей Большаков.
В моём доме Пятёрочка а с торца дома пандус для товаров. Сомневаюсь что он совершит манёвр к пандусу среди припаркованных во дворе машин приехавших на почту за гаджетами с али-экспресс. И выедет задом на дорогу, грузовик не развернётся. Если только оператор из центра будет управлять. Взаимодействие на дороге это тоже общение, понимание человека в другой машине, чувственное восприятие где можно внаглую проехать, а где нет, кто пропустит, а кто крутой. Где женщина за рулём, а где мужчина. Различение людей короче, в основном на безсознательном уровне.
Безопасно эт будет только если на дороге будут одни люди или одни компьютеры. Люди обмениваются медду собой невербальными сигналами: кто круче и первый проедет)) и компьютеры будут обмениваться по 5g. Человек не просчитает компьютер и наоборот, компьютер не просчитает человека. Так что скорее всего дело идёт к тому что людям запретят управлять машинами. Будут безпилотные грузовые и пассажирские автомобили, в том числе личные легковые. Но скорее всего это будет аренда индивидуальных авто у фирмы. Американские машины и самолёты уже сейчас снабжены дистанционным управлением для спецслужб. Даже на личном безпилотном автомобиле от нового цифрового мирового порядка не убежишь, не ты его контролируешь, а он контролирует тебя. Любая цифровая техника это твой тюремщик.
Надо существенно ограничить скорость авто. Оставить околосотенные скорости только на междугородних трассах, специально оборудованых, там и разрешить только беспилотники. А в населённых пунктах пусть предел скорости будет 40 км/ч, причём, ограниченный возможностями аппарата. Чтобы быстрее никто не мог разогнаться. И пусть в городах и сёлах машинами управляют люди.
Проект на доработку.)) А между сёлами и городами людям передвигаться не нужно будет? Трассы будут только для безпилотников? Для людей отдельные будем строить?)) Это дорого. Хотя из-за вируса и так запретять ездить в другие города
Между городами людей будут возить беспилотники.