Главная » Видео, История, Мировоззрение

УПОР Ноосфера. СССР и Вторая Мировая Война. Часть 3. Привет вам, братья, вступившие в нашу семью.

22:16. 15 ноября 2020 87 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GgNlJClsaN0

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
По новостям и событиям: Лига Справедливости
... появились аккурат к началу второй мировой войны, где США (а..., которого называют могильщиком СССР? Против кого боролся Куусинен...сначала жара в эгрегорах и ноосфере, теперь полное охлаждение -...Ватикан всегда делал большой упор на систему подготовки кадров...
Ноосферизм как система оснований новой парадигмы истории человечества
...войны и насилие есть необходимые механизмы состоявшегося исторического развития?АИС:...Мировая... СССР и поощрялось СССР ...гибели человечества.Вторая проблема – ...мировой финансовой капиталократии – «хозяев денег» в США с упором... созидание «ноосферы будущего», ...
Глава 3. Вариации в размышлениях
... был выбран мировым языком в общении...Издание Академии Наук СССР). Приведены для того... для ведения войны, будут даваться...символике), и во-вторых, в инструментарий....в каждом слое Ноосферы; Ноосфера, как транслятор, ...тем не менее, упор этого повествования, ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)