Главная » Видео, История, Мировоззрение

“То он и идиот, он и провокатор”. Е.Ю.Спицын на радио Аврора в программе “Прямой эфир.

12:43. 15 ноября 2020 72 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=G19-1GAcG7M

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Навальный - ты "платный" провокатор?
... непотопляемого и вечно условного провокатора и коммерсанта от политики ...что ни на есть козел-провокатор, знающий свою безнаказанность и... снова соберет с доверчивых идиотов очередные пять миллионов на штраф... и сбору денег с идиотов, все еще находятся во...
Илья Яшин - провокатор, сделавший все, чтобы НЕ стать кандидатом в мэры Москвы
.... Еще в 2011 году явным провокатором Яшина называли даже в оппозиционных... иметь ничего общего с откровенными идиотами. Иными словами, выборы мэра Москвы...
Либеральная классика: отупевшие провокаторы Шавшуковой критикуют конституционные поправки за деньги
... не отличается – просто беда какие идиоты. «Молчать нельзя… Скажите твердое «НЕТ.... Не понять это может только идиот. Впрочем, цепочка замкнулась.
"То он и идиот, он и провокатор". Е.Ю.Спицын на радио Аврора в программе "Прямой эфир.
Видеоблог №81
...специально обученные боевики, специально обученные провокаторы, в специальной яркой одежде на... дать возможность полиции с этими провокаторами разобраться. Естественно, он должен...такое. Когда нам какие-то провокаторы или идиоты говорят, что распад государства...
Роль Столыпина в истории России
... Аркадьевич казенные деньги!СТОЛЫПИНСКИЕ ПРОВОКАТОРЫВ правление Столыпина в Департаменте ... ударов кинжалом.После убийства провокатора Степанов скрылся в России,...: или вы меня считаете идиотом, или же вы находите,...более правильно, то есть идиот ли я или же ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)