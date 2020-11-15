Террор против сторонников Трампа в Вашингтоне
07:07. 15 ноября 2020 254 просмотра 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
В Вашингтоне после масштабного марша в поддержку Трампа и против фальсификации выборов президента США, произошли массовые нападения активистов Black Live Matter и сторонников Байдена на сторонников Трампа.
Вот уже и террор подъехал. Пока еще лайтовый, с целью банально запугать, но это пока.
Если Трамп будет продолжать упираться, то вот этого всего станет еще больше.
Поэтому что тут сказать, упирайся, Дональд.
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Такое теперь лицо американской "свободы".
“Паны дерутся, а у холопов чубы трещат.”
“шанс, что подсчитают в его пользу – небольшой
потому как пересчитывать будут те же самые антитрамписты
но есть и другие варианты, когда по 270 выборщиков не получат оба кандидата
просто даже потому, что никакой дисциплины среди выборщиков не будет
возьмут и проголосуют пара выборщиков за самих себя, другие – за каких-нибудь негров, в общем кто во что. Отделаются штрафами, так еще больше заработают на сборе средств.
Так что те же демократы уже готовятся к голосованию палаты представителей по формуле один штат – один голос. Но и это голосование может не привести к результату, особенно если будет три кандидата. Какой-нибудь еще Канье Уэст, занявший третье место по голосам.
В любом случае политический торг может идти до самого крайнего срока, а может и за ним.
Хотя есть фактор, ради которого республиканцы могут уступить демократам Белый дом, если взамен получат большинство в сенате. Вместе с большинством в Верховном суде это обнулит влияние демократов.”
П.С. Америка =Бразилия ,сучий Китай поставил на Байдена и всегда работал с демократами