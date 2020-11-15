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Террор против сторонников Трампа в Вашингтоне

07:07. 15 ноября 2020 254 просмотра 2 коммент. Опубликовал:


В Вашингтоне после масштабного марша в поддержку Трампа и против фальсификации выборов президента США, произошли массовые нападения активистов Black Live Matter и сторонников Байдена на сторонников Трампа.
Вот уже и террор подъехал. Пока еще лайтовый, с целью банально запугать, но это пока.






















Если Трамп будет продолжать упираться, то вот этого всего станет еще больше.
Поэтому что тут сказать, упирайся, Дональд.

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https://twitter.com/blackhousenew/status/1327766112772173825

Такое теперь лицо американской "свободы".

Метки: blm. фотографии, Видео, выборы, протесты, США, трампа

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6328242.html

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 3467 2561
    Валерий 15 ноября 2020 в 11:45

    “Паны дерутся, а у холопов чубы трещат.”

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    1
  • 14102 11592
    марина 15 ноября 2020 в 12:53

    “шанс, что подсчитают в его пользу – небольшой
    потому как пересчитывать будут те же самые антитрамписты
    но есть и другие варианты, когда по 270 выборщиков не получат оба кандидата
    просто даже потому, что никакой дисциплины среди выборщиков не будет
    возьмут и проголосуют пара выборщиков за самих себя, другие – за каких-нибудь негров, в общем кто во что. Отделаются штрафами, так еще больше заработают на сборе средств.
    Так что те же демократы уже готовятся к голосованию палаты представителей по формуле один штат – один голос. Но и это голосование может не привести к результату, особенно если будет три кандидата. Какой-нибудь еще Канье Уэст, занявший третье место по голосам.
    В любом случае политический торг может идти до самого крайнего срока, а может и за ним.
    Хотя есть фактор, ради которого республиканцы могут уступить демократам Белый дом, если взамен получат большинство в сенате. Вместе с большинством в Верховном суде это обнулит влияние демократов.”
    П.С. Америка =Бразилия ,сучий Китай поставил на Байдена и всегда работал с демократами

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