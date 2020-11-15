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ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ В ГАРАЖЕ ВОЗМОЖЕН, НО ЗАПРЕЩЁН? Почему еще не создано ИСКУССТВЕННОЕ СОЛНЦЕ?

16:55. 15 ноября 2020 213 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске мы расскажем с какими трудностями столкнулись ученые, какие разработки имеются уже сегодня и стоит ли нам рассчитывать на развитее термоядерного синтеза в этом столетии?

Каждую секунду солнце выделяет столько энергии, сколько человечеству хватило бы на миллион лет. Такой колоссальный объем высвобождается из ядра нашей звезды благодаря термоядерному синтезу. В начале двадцатого столетия человек решил завладеть этим источником энергии. Создать свое собственное солнце на Земле. Но насколько это вообще возможно?

Тайм-коды:

< ![CDATA[]]>0:00< ![CDATA[]]> – Удивительные недавние изобретения

< ![CDATA[]]>1:38< ![CDATA[]]> – Энергия не имеет права быть дешевой

< ![CDATA[]]>3:13< ![CDATA[]]> – Что такое термоядерный синтез?

< ![CDATA[]]>4:40< ![CDATA[]]> – Разработка “сосуда” для плазмы – Токамака

< ![CDATA[]]>5:30< ![CDATA[]]> – Современные команды, работающие в направлении термоядерного синтеза

< ![CDATA[]]>6:35< ![CDATA[]]> – Стелларатор Wendelstein 7-X – альтернатива Токамаку

< ![CDATA[]]>8:07< ![CDATA[]]> – ITER ( ИТЭР) – крупнейший международный проект

< ![CDATA[]]>9:14< ![CDATA[]]> – Что такое плазма?

< ![CDATA[]]>10:15< ![CDATA[]]> – Фундаментальным вещи, которые практически не изучены

< ![CDATA[]]>14:06< ![CDATA[]]> – Проблемы, с которыми столкнулись ученые

< ![CDATA[]]>14:46< ![CDATA[]]> – Термоядерный реактор в гараже и Фузор Фарнсуорта–Хирша

< ![CDATA[]]>16:14< ![CDATA[]]> – Высокотемпературные сверхпроводники

< ![CDATA[]]>18:51< ![CDATA[]]> – Практическое применение сверхпроводников – двигатели

< ![CDATA[]]>20:03< ![CDATA[]]> – Так может быть дело не в технологиях?

Источник: https://www.kramola.info/video/neobyknovennoe/termoyadernyy-sintez-v-garazhe-vozmozhen-no-zapreshchyon-pochemu-eshche-ne

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