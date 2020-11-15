В этом выпуске мы расскажем с какими трудностями столкнулись ученые, какие разработки имеются уже сегодня и стоит ли нам рассчитывать на развитее термоядерного синтеза в этом столетии?
Каждую секунду солнце выделяет столько энергии, сколько человечеству хватило бы на миллион лет. Такой колоссальный объем высвобождается из ядра нашей звезды благодаря термоядерному синтезу. В начале двадцатого столетия человек решил завладеть этим источником энергии. Создать свое собственное солнце на Земле. Но насколько это вообще возможно?
...руки может в подвале или гараже сварганить такой же генератор. ...хотя и не является холодным термоядернымсинтезом. По мнению ученых НАСА, ...перспектива обладания одномегаватным реактором холодного термоядерногосинтеза, который производит огромное количество ...
... самостоятельно осуществить свои задумки в гараже. Они абсолютно правы. Я нуждался... в большой лаборатории, устроенной в гараже. Как-то раз я попросил...: “Вам нужен завод с контролируемым термоядернымсинтезом?” Он ответил: “Да, именно этого...