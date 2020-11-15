Главная » Видео, Вооруженные силы, История, Мировоззрение

Самый результативный разведчик, Токийский резидент. Мифы и правда о разведчике Рихарде Зорге.

14:56. 15 ноября 2020 188 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HFNh2aPdAHM

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Балансируя над пропастью: как советские разведчики работали в тылу у гитлеровцев
...по собственному желанию Одним из самых результативных разведчиков-диверсантов и грамотных «полевых»...считают едва ли не самым ценным разведчиком Великой Отечественной. Список ...познакомился с одним из самых известных разведчиков-нелегалов в истории спецслужб...
Самый результативный разведчик, Токийский резидент. Мифы и правда о разведчике Рихарде Зорге.
Разведчик «Алексей» и «Манхэттенский проект»
... повезло. Это самый опытный и результативный сотрудник нашей резидентуры. Разведчик «Твен» ...был одним из самых результативных сотрудников резидентуры. Прирожденный разведчик, он умел ...любил. «Блок» оказался очень результативным. От него поступала важная ...
«Был идеалистом и ненавидел войну»: 75 лет назад в Японии приговорили к смерти легендарного разведчика Рихарда Зорге
... 12 лет он был самым результативным советским разведчиком на Дальнем Востоке и...Александр Колпакиди. Коммунист, учёный, разведчик Вернувшись к гражданской жизни, Зорге...некоторых исследователей, именно советские разведчики оказали значительное влияние на Коноэ...
Белокурая бестия
... их же оружие, стал самым результативным разведчиком периода Великой Отечественной войны 27... в том числе установленные немецкие разведчики, весьма тяготели к актрисам, ...под видом немецкого офицера легендарный разведчик Николай Иванович Кузнецов. Вам ...
Разведчик № 1, или генерал без биографии
...от своего агента той самой единственной и самой важной весточки, которая спасет...коллегам – военным разведчикам. Он, требуя от них конкретной и результативной работы, в...завоеваний Апрельской революции является делом самих афганцев, генерал Ивашутин всячески ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)