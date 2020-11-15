В Соединённых Штатах Америки, которые за свои два века (!) истории были инициаторами более сотни международных конфликтов и войн, в ходе очередных выборов главы государства произошло то, что должно было произойти там рано или поздно — раскол общества по библейскому формату и в рамках библейской доктрины: на тех американцев, кто с Богом в сердце, и на тех, кто продал свою душу сатане-диаволу и хочет исполнять его мерзкие похоти.

Причиной этого явного раскола американского общества стал тот факт, что 45-м президентом США стал Дональд Трамп, не сатанист! Соответственно, все американские сатанисты ополчились на него и своими подлыми деяниями, направленными против Трампа, они, во-первых, раскрыли свою сущность, а, во-вторых, они и вызвали раскол американского общества.

Информация к размышлению: «Трамп объявил о вступлении в борьбу за пост следующего президента США 16 июня 2015 года. В мае 2016 года, опередив всех соперников на праймериз, он фактически гарантировал себе выдвижение единым кандидатом от Республиканской партии. Официально утверждён на партийном съезде, состоявшемся 18 - 21 июля того же года. Стал вторым в истории кандидатом на пост президента США от двух главных партий, кто был изначально известен прежде всего как бизнесмен и не занимал никаких государственных постов (первым был Уэнделл Уилки в 1940 году) и первым таким кандидатом, выигравшим выборы. На президентских выборах 8 ноября 2016 года Дональд Трамп одержал победу над кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон, набрав 306 голосов выборщиков (56,88 %).

Сатанистка Хиллари Клинтон. Сатанистка Хиллари Клинтон.

В возрасте 70 лет Дональд Трамп стал старейшим впервые избранным президентом США, чем побил рекорд Рональда Рейгана, занявшего этот пост в 69 лет. Также Трамп — первый президент США, не занимавший до въезда в Белый дом никакого другого государственного или военного поста. Кроме этого, Дональд Трамп является самым богатым человеком, вступившим в должность президента...

В декабре 2019 года Трамп стал третьим президентом в истории США, подвергшимся импичменту. Решение было принято из-за серьёзных обвинений в злоупотреблении властью и препятствовании правосудию, касающееся рапорта анонимного информатора, в котором были указаны подозрительные и незаконные действия со стороны Трампа. Разбирательство в Сенате по делу об импичменте началось 16 января 2020 года, а 5 февраля Трамп был оправдан Сенатом по обоим обвинениям. По первому обвинению 48 сенаторов проголосовали за то, чтобы признать Трампа виновным в злоупотреблении властью, но 52 сенатора признали президента США невиновным. За импичмент по этой статье проголосовали все демократы в сенате и один республиканец. Однако, чтобы импичмент состоялся, противникам Трампа необходимо было набрать две трети голосов...» Источник.

«Вы заметили такой нюанс, — написал ещё в 2016 году блогер из Курска с ником Прохожий, — противники Трампа обвиняют его во всех грехах. Это и плохое поведение, и отход от принципов самого существования США, и в разжигании межнациональной и политической вражды, и в провокациях. Однако все эти провокации на его предвыборных тусовках создают как раз его противники! Я что-то не припомню в сводках новостей, что бы на митингах в поддержку той же Х.Клинтон сторонники Трампа хулиганили, закидывали кандидата чем-то, нападали на неё... Так кто же разжигает и обостряет ситуацию?...» Источник.

Очень важное наблюдение, кстати! Трамп, даже когда был кандидатом в президенты США, был очень корректен, а многие «демократы» уже тогда вели себя как «дети диавола»!

Полезно также вспомнить сегодня, какой диагноз поставил США три года назад ещё один российский блогер — Александр Кудинов:

«Положение США на мировой политической арене и изобретения американских финансистов позволяли им иметь доступ к практически не ограниченной ничем денежной массе. На протяжении 30 лет это привлекало в США гедонистов со всего мира. (Гедонизм (др.-греч. ἡδονή «наслаждение, удовольствие») — аксиологическое учение, согласно которому удовольствие является высшим благом и смыслом жизни, единственной терминальной ценностью (тогда как все остальные ценности являются инструментальными). И сейчас Трамп будет вынужден сказать им, что праздник окончен и им пора работать для того, чтобы хотя бы выжить. Причем работать придётся всем приблизительно одинаково и за одинаковые деньги, не очень большие. Потому что прежние источники финансирования иссякли.

Трамп не будет тушить социальные разломы деньгами. И от этого общество взорвётся. Негры, которые десятилетиями не работали и жили на пособия, будут вынуждены идти работать. Жители городов потеряют большое количество денежных бонусов и их доход сильно упадёт. Довольны будут только те, кто до сих пор был вдали от финансовых пузырей, не имел достойной работы, но хотел работать. То есть для всех, кто хотел лёгкой и красивой жизни, эта самая легкая и красивая жизнь закончится.

Люди, которые не приспособлены к тяжелым условиям, будут стараться приспособиться к ним за чужой счёт. То есть возникнет большое количество идеологий, которые будут объяснять людям, почему они могут у кого то что то отобрать, принудить кого то к чему то или убить. И у этих идеологий в США будет масса последователей.

В первую очередь взорвется Калифорния, которая не захочет отказываться от того, что у неё раньше было. Там люди себе очень быстро объяснят, почему остальная Америка не достойна Калифорнии и почему им нужно покинуть эту рабскую страну победившего Трампа. И это будет происходить не только в Калифорнии. Это будет происходить даже в Сенате. Поэтому Трампу придётся применять силу, в том числе и к сенату. Другими словами, Трамп обречён стать диктатором. У него просто нет другого выбора и не может быть...» Источник.

И ведь именно негров, так называемых афро-американцев, которые в США десятилетиями не работали, а жили на пособия, сатанисты-демократы нашли разные способы вывести недавно на улицы городов, аккурат перед новыми выборами Президента США, чтобы под лозунгом «Жизнь чёрных тоже имеет значение!» («Black lives matter») они начали взрывать Америку изнутри!

С коронавирусом в США, похоже, та же ситуация. США изначально стоят по заражениям covid-19 на первом месте не просто так (при их то медицине!), а исключительно потому, что этому способствуют все американские сатанисты — начиная от сатанистов-врачей до сатанистов-сенаторов.

Новая реальность — церковь Сатаны в США, штат Калифорния. Новая реальность — церковь Сатаны в США, штат Калифорния.

Количество заразившихся коронавирусом в мире на 30 марта 2020 года:

США по заражениям covid-19 впереди планеты всей! США по заражениям covid-19 впереди планеты всей!

Разумеется, у тех, кто в теме, не было никакого сомнения и в том, что и сами намеченные на 3 ноября 2020 года очередные выборы президента США будут сопровождаться подлыми делишками сатанистов. В силу своей подлой натуры они должны будут задействовать все свои подлые ресурсы! В том числе и задействовать управляемые ими СМИ.

Так в итоге и вышло!

Дональд Трамп, разумеется, ожидал этой подлости от демократов-сатанистов одним из первых. Поэтому он и заготовил для них несколько ловушек, о которых они понятия не имели.

СПЕЦОПЕРАЦИЯ «СТИНГ»





(Sting — "ужалить", "уязвить").

В середине августа Почтовая служба США запатентовала изобретение по размещению малозаметного водяного знака на бюллетенях 2020 года. Помимо этого на бюллетенях, напечатанных службой Национальной Безопасности, был нанесён невидимый код, который зашифровывает голосование, которое должно отправляться по почте. Бюллетень, на котором не окажется этих логотипов, будет автоматически признан фальшивым, и он будет отклонен официальным механизмом подсчета голосов. Вот суть операции «Стинг», которая была разработана Трампом при поддержке ЦРУ.

Согласно информации военной разведки США, миллионы фальшивых бюллетеней были напечатаны и привезены в США из Китая, их ввоз осуществлялся на протяжении нескольких месяцев, когда криминальный аппарат демократических социалистов не знал о блестящем маневре Трампа по утверждению выборов.

Получается, что президент Трамп изначально догадался, что демократы-сатанисты планируют массовую фальсификацию выборов. Это стало ясно, когда они настояли на голосовании по почте, заочном! И ещё потребовали, чтобы голоса, полученные по почте, были подсчитаны в последнюю очередь. Поводом для голосования по почте явился «covid-19» и объявленное в связи с пандемией социальное дистанцирование, т.е. недопущение приближения друг к другу в очереди для голосования. Прекрасный предлог, превратившийся в массовое мошенничество с избирателями! Источник.

Комментарий А.Б.: собственно и само появление коронавируса в США в январе 2020 года было очень удачным "совпадением" с подготовкой к предстоящим выборам нового американского президента. Очень похоже на то, что вирус был запущен в США специально, чтобы потом устроить это самое голосование по почте, на фальсификацию которого и был расчёт у сатанистов-демократов, противников Трампа!

Как итог, 7 ноября 2020 года СМИ дружно объявили, что Джо Байден выиграл выборы с 290 голосами выборщиков (необходимо 270) против 214 голосов Дональда Трампа.

Последующая проверка бюллетеней на подлинность показала, что Байден с треском проиграл выборы, и теперь США ждут великие потрясения.

«...На данный момент 14 миллионов бюллетеней были пропущены через лазерный сканер в 5 различных штатах, и 78% бюллетеней не прошли проверку [оказались без водяных знаков!]. И на 100% из этих несостоявшихся бюллетеней были голоса за Байдена!» Источник.

В настоящее время в связи с этим случившимся в США великим мошенничеством поднимается волна ярости и протеста в отношении сатанистов-демократов. Это стало очевидным после заявления киноактёра Джона Войта (отца киноактрисы Анджелины Джоли), который призвал американцев бороться за победу нынешнего президента США Дональда Трампа, «словно это последняя битва на земле».

«Мои сограждане-американцы! Я выступаю на стороне всех, кто чувствует то же, что и я, испытывает отвращение к лживым заявлениям о том, что выбран был Байден. Как будто мы не знаем правду! Тому, кто пытается действовать обманом, это с рук не сойдёт, будет расплата.

Те, кто сейчас скачут от радости, скачут к тому ужасу, который их ждёт. Потому что я знаю, что обещания, которые левые раздают американскому народу, никогда не будут выполнены.

Мои друзья всех цветов кожи, рас и вероисповеданий! Сейчас идёт величайшая борьба со времён Гражданской войны. Битва праведности против сатаны. Да, сатаны! Потому что эти левые — злонамеренные и прогнившие люди. И они хотят разрушить нашу нацию. Мы не должны этого допустить. Мы должны бороться с той гнилью, которая взяла верх. Бороться за добро, которое, казалось бы, проиграло.

Доверимся Богу и будем бороться за победу Трампа, потому что все мы знаем, что этот подсчёт бюллетеней такой же гнилой, как они.

Не будем отступать. Давайте бороться словно это наша последняя битва на земле. Как сказал великий боксёр Мухаммед Али: "Бой не окончен, пока ты можешь нанести хоть один удар!".

Храни вас Бог!».

13 ноября 2020 г. Мурманск. Антон Благин

Приложение: "Очень честные выборы? Да бросьте... Новые факты мошенничества в пользу Байдена на выборах 2020 года".

P.S.

Многие вспоминают в связи с ситуацией в США пророчество провидицы Ванги, сказавшей много лет назад, что последним президентом Америки будет чернокожий и 44-й по счёту... Однако, Дональд Трамп оказался 45-м по счёту президентом США... Получается, что болгарская провидица ошиблась, ведь её предсказание не стыкуется с реальностью сегодняшнего дня... Однако, если предположить, что Ванга забыла произнести одно уточняющее слово: "последним американским президентом-сатанистом будет чернокожий...", то всё уже стыкуется!

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