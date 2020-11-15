Опережая время. Что делал, но не мог сказать Сталин. В. Катасонов, В. Ловчиков
13:37. 15 ноября 2020 31 просмотр Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Полное видео здесь https://plus.dentv.ru/video/eT8jBPt5Q6dAKRkL3MK8rZ.html
В чем суть сталинской экономики и её пр нципиальное отличие от современной, какую основную задачу она была призвана выполнить и успешно это сделала, какая экономическая ошибка Партии стала в ключевой и привела к краху социализма. Об этом и многом другом рассказывает доктор экономических наук Валентин Юрьевич Катасонов.
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#ДеньТВ #Катасонов #экономика #СССР #Сталин #золото #Ротшильды #история #мироваяэлита
В чем суть сталинской экономики и её пр нципиальное отличие от современной, какую основную задачу она была призвана выполнить и успешно это сделала, какая экономическая ошибка Партии стала в ключевой и привела к краху социализма. Об этом и многом другом рассказывает доктор экономических наук Валентин Юрьевич Катасонов.
Поддержать передачи В. Ю. Катасонова и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Книги В. Ю. Катасонова http://bit.ly/2Cg7FVh
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
#ДеньТВ #Катасонов #экономика #СССР #Сталин #золото #Ротшильды #история #мироваяэлита