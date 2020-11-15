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Опережая время. Что делал, но не мог сказать Сталин. В. Катасонов, В. Ловчиков

13:37. 15 ноября 2020 31 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Полное видео здесь https://plus.dentv.ru/video/eT8jBPt5Q6dAKRkL3MK8rZ.html
В чем суть сталинской экономики и её пр нципиальное отличие от современной, какую основную задачу она была призвана выполнить и успешно это сделала, какая экономическая ошибка Партии стала в ключевой и привела к краху социализма. Об этом и многом другом рассказывает доктор экономических наук Валентин Юрьевич Катасонов.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Rm1Cv29XR1c

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