Новости Украины и Новороссии 15 ноября 2020
- 10:35 В Госдуме предложили создать международную платформу по деоккупации Украины.
- 08:56 Зеленский прямо из больницы обратился к жителям республик Донбасса.
- 07:30 Усик отправил порохоботов в нокаут! (ВИДЕО).
- 04:30 Это гонения: слышат русскую речь — пишут доносы и жалобы (ВИДЕО).
- 03:00 «Тупое, дебильное правительство виновато в катастрофе экономики», — Рабинович.
- Вчера 22:50 Блог Зе номер 2. “Я лечусь так, как все”..
- Вчера 22:07 Армянские спецслужбы сообщили волнующие подробности подготовки вооружённого мятежа и убийства Пашиняна (ВИДЕО).
В Госдуме предложили создать международную платформу по деоккупации Украины
Необходимо создать международную платформу по деоккупации Украины от внешнего управления, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, комментируя идею Киева провести в 2021 году саммит так называемой «Крымской платформы» для обсуждения вопроса «возвращения» полуострова в состав Украины.
Он заявил, что Украина после распада СССР так и не смогла стать полноценным самостоятельным государством.
При этом депутат подчеркнул, что народ Украины заслуживает, чтобы к руководству пришли действительно патриотически настроенные люди, которые понимают важность дружеских отношений с Россией и неразрывность многовековых исторических связей между двумя государствами.
Ранее временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин заявила, что американская сторона готова поддержать Украину в вопросе формирования проекта «Крымская платформа», который Киев планирует создать для «возвращения» полуострова.
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Зеленский прямо из больницы обратился к жителям республик Донбасса
Зараженный коронавирусом Владимир Зеленский пообещал жителям Луганской и Донецкой народных республик завершить карательную операцию.
Из клиники «Феофания», где президент пребывает на самоизоляции после заражения коронавирусом, Зеленский заявил, что Украина «открыта во всех смыслах этого слова» для жителей Донбасса.
«Война обязательно завершится, и нам никакие контрольно-пропускные пункты не будут нужны», — сказал он, заверив, что делает все для прекращения украинского террора.
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Усик отправил порохоботов в нокаут! (ВИДЕО)
Почему успешный спортсмен Александр Усик, прославляющий Украину на мировой арене, оказался не нужен своему родному государству? Своей недавней победой в поединке с британцем Дереком Чисорой Усик всколыхнул всё украинское «патриотическое болото».
«Русская Весна» писала о бое Усика и Чесоры, который прошёл 31 октября в Лондоне. Своим мнением об этом событии поделился журналист киевского издания Klymenko Time Глеб Ляшенко.
«Украинский боксёр победил. И вызвал тем самым гнев наших патриотов. Поединок украинского боксёра не транслировал ни один украинский канал. Наши зрители смотрели его на российском телеканале», — рассказал он.
По словам Ляшенко, победа украинскому боксёру «досталась потом и кровью».
«Это неудивительно: Усик перешёл в супертяжёлый вес, где каждый его оппонент на 15–20 килограммов тяжелее. Но свой недостаток в весе Александр превратил в достоинство: он победил британца не руками, а ногами. Будучи лёгким и подвижным, перебегал его, не дав возможности ни разу плотно попасть себе в подбородок, — поделился журналист.
Усик победил по очкам единогласным решением судей. Победа трудная, но уверенная. И теперь украинский боксёр — официальный претендент на титул чемпиона мира.
«Казалось бы, наши патриоты должны радоваться и любить Александра, но нет! Майданные порохоботы лютуют! Победу Усика они отождествляют с победой русского мира», — сказал Ляшенко.
Он пояснил, что «националисты ненавидят Усика, потому что у него «неправильные политические и религиозные взгляды». Украинский чемпион часть своей жизни проводит в Крыму, где у него семья: жена и трое детей. А ещё Усик призывает к дружбе с Россией и к возрождению мира на Донбассе.
Александр неоднократно заявлял, что он не разделяет русских и украинцев, потому что это и те, и те — славяне. Кроме того, Александр Усик, будучи человеком глубоко верующим, является прихожанином канонической Украинской православной церкви. Той самой, которую, как заметил Ляшенко, майданные патриоты именуют «московской».
Сам Усик как-то сказал: «Нужно помириться и любить друг друга. У меня есть книга „Искусство войны“. Так вот там из 5 правил — одно самое важное: „Раздели дружных — и тогда ты победишь“. Нужно стать единым, надо стать кулаком и тогда у нас будет всё хорошо».
«Выступает он под флагом Украины, и является украинским спортсменом. И даже на ринг выходит под одну-единственную украиноязычную песню», — подчеркнул Ляшенко.
Но для «порохоботов» — это «не аргумент». Они «искренне не понимают, почему Усик не поддерживает войну на Донбассе, не стесняется своей веры и убеждений».
«Вдвойне обидно, что травлю украинского боксёра поддержали и национальные СМИ. Ни один украинский телеканал, ни один! — не показал бой лучшего украинского боксёра! Это вообще как?» — задался вопросом украинский журналист.
По его словам, «смотреть бой Александра Усика на территории Украины бесплатно и в открытом доступе было невозможно». Поэтому «пришлось включать VPN и открывать заблокированный в Украине сайт российского канала Рен-ТВ.
«Там бой Усика транслировали бесплатно и для всех», — отметил журналист.
Спустя 12 часов после завершения боя из всех представителей украинской власти Усика поздравил только спикер парламента Дмитрий Разумков. И только когда в соцсетях прокатилась волна возмущения: «Почему президент молчит?» в аккаунте Зеленского появилась коротенькая запись: «Александр, это была крутая победа! Украина гордится».
Ляшенко обратил внимание на непоследовательность Офиса президента. По сути «самого президента Зеленского шатает из стороны в сторону».
«Ну, явно же, что в пресс-службе Зеленского сначала решили, что поздравлять Усика не нужно, дабы не навлечь гнев майданных патриотов. А потом увидели, что молчание президента вызвало гнев всех остальных украинцев. В Украине же не только порохоботы живут. Выборы в 2019 году это доказали. И вот, чтобы не огорчать три четверти украинцев, которые Зеленского, кстати, выбрали президентом, он-таки адресовал Усику скупое поздравление, — сказал Ляшенко.
— Господин Зеленский! Владимир Александрович, это немножко подло пытаться нравится чужим, унижая своих. Для националистов вы своим никогда не станете, а для тех, кто вас избрал в качестве альтернативы Порошенко — вы уже становитесь чужим. И в итоге останетесь в грустном одиночестве».
Что касается Александра Усика, то в январе ему стукнет уже 34. Не за горами финал блестящей карьеры. А что потом? По мнению Глеба Ляшенко, у Александра есть все шансы стать успешным политиком. Он отметил, что показательно также то, что с победой Александра Усика поздравила и Украинская православная церковь.
«Не таким, который сегодня в завтрашний день не может смотреть, а действительно умным и талантливым лидером общественного мнения. Я не слышал от Александра высказываний по поводу его политических амбиций, но мне бы очень хотелось видеть в Украине такого лидера. Лично я ему верю», — поделился мнением Ляшенко.
А заодно предложил подумать по поводу возможной политической карьеры Александра Усика: будет от неё толк или лучше не надо?
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Это гонения: слышат русскую речь — пишут доносы и жалобы (ВИДЕО)
Украинизация. Процесс, который начался на Украине очень давно. Его форсировали ещё при Порошенко. И те законы, которые принимались ещё при нём, сейчас начали вступать в силу. Подробнее об этом рассказал украинский журналист Дмитрий Василец.
По его словам, людей увольняют с работы за то, что они говорят на русском языке.
«И это не преувеличение, это, к сожалению, наша украинская действительность», — отметил журналист.
История, который случилась в Днепропетровском национальном университете «Днепровская политехника», вызвала общественный резонанс.
Преподаватель предмета «Ценностные компетенции специалиста», профессор Громов В.Е. отказался вести лекцию на украинском языке, о чём в соцсети сообщил отец одной из студенток.
Он заявил, что на просьбу его дочери вести лекцию по-украински Громов предложил ей «писать на него жалобу». При этом пояснил, что «два языка — одна нация, один — руины, а не Украина».
«Дочь не промолчала и написала жалобу на ректора. На следующий день на пару пришла комиссия и начали разбирать эту ситуацию. Спрашивают мнения студентов», — рассказал отец студентки.
По его словам, четыре студента выступили в поддержку русского языка. А в поддержку украинского языка выступили только его дочь и её одногруппник.
«Комиссия заявила, что нас услышали, ответ будет в течение 3 дней (сказали, дочь будет информирована о решении комиссии). Прошёл месяц, а решения пока нет. Известно только то, что он отстранён от преподавания. Прошу голос, потому что учителю всё сойдет с рук! Требуем освобождения!» — написал мужчина в группе БАТЬКИ SOS в Facebook.
«Когда говоришь на русском языке — это уже проблема, причём, не только в сфере образования, но и в сфере обслуживания. Если в обслуживании говорят на русском языке, значит это уже незаконно по нашим, так называемым, украинским законам», — прокомментировал ситуацию Дмитрий Василец.
«У всего государства Украина и у чиновников, которые его представляют, главная цель — это чтобы Украина создавала русофобию. И чем больше, тем лучше».
Он подчеркнул, что из Украины пытаются сделать некий «завод по производству русофобии», потому что «ничего другого Украина по логике этих чиновников производить не должна».
«Вся эта пропаганда, вот эта упоротая, шизофреническая, которая фактически раскалывает Украину по любой теме, — это конкретно задача всех рагулей, которых так тщательно и скрупулёзно собирают наши государственные органы, ставят их на должностях, дают им трибуну и дают им зелёный свет на телеканалы. Они на телеканалы как на работу ходят, понимаете, в чём дело?
И когда люди, особенно эмоционально нестабильные и обиженные, знаете, Боженькой — ну интеллекта им не дал… это наблюдают, смотрят, то дальше начинают транслировать уже на своих родственников, близких, окружающих, и мы конечно же видим вот такие случаи. Они пока единичны. И пока мы видим просто, что есть там условно на тысячу студентов каких-то две-три паршивых овцы. Но дело-то не в этом.
Дело в том, что это государственная политика. И лучше бороться с причинами, а не следствием. Именно поэтому нужно вот сейчас нам всячески объединиться для того, чтобы всех вот этих чиновников просто поганой метлой убрать из государства», — поделился мнением Василец.
К чему они стремятся, чего они добиваются? По мнению журналиста, «они добиваются, конкретно русскоязычные люди не знали русский язык и чтобы на нём даже грамотно писать не могли».
«Главная задача вот этих так называемых украинизаторов — просто сделать идиотами целое поколение украинцев», — подытожил он.
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«Тупое, дебильное правительство виновато в катастрофе экономики», — Рабинович
Катастрофа украинской экономики уже случилась, а дефолт так и не объявили. Почему?
По словам нардепа от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича, украинские власти проводят максимально неграмотную политику в рамках борьбы с ковидом.
Страна находится в очень сложном положении: приостановлены казначейские выплаты, выдают только зарплаты и пенсии. Это привело государство в преддефолтное состояние, которое стало следствием политики «тупого, дебильного, воровского правительства».
Что предлагает Рабинович? Он считает, что нужно сделать перестановки и замены в украинском правительстве. Помимо этого, нардеп внес в Верховную раду закон, запрещающий повышать тарифы ЖКХ во время ковидной пандемии. Также от него последовало предложение списать задолженности украинцев за коммуналку.
Но пойдет ли на это Зеленский?
Ведь ситуация в стране реально сложная: нет такого количества тестов, число заболевших дошло почти до 13 тыс. человек в сутки при численности населения в 40 млн человек.
На грани катастрофы и система здравоохранения. Украинским врачам просто приходится выбирать: кого будут лечить, а кого на произвол судьбы. Как на войне. Как в Италии этой весной.
Заработок у людей сократился в разы из-за закрытия границ. Заробитчане осели по домам, а для многих это было единственной возможностью прокормить семью.
Но дефолт не объявляют. Формально его нет. Киев выплачивает долги МВФ и иным финансовым организациям.
Хотя, как говорят эксперты, дефолт наступил очень давно — когда Киев не стал возвращать долг Москве. Просто формально его не объявляют, ведь в разгар пандемии — это настоящее самоубийство для населения.
Илья Новицкий, специально для «Русской Весны»
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Блог Зе номер 2. “Я лечусь так, как все”.
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Армянские спецслужбы сообщили волнующие подробности подготовки вооружённого мятежа и убийства Пашиняна (ВИДЕО)
Служба национальной безопасности Армении представила подробности уголовного дела, возбужденного по факту попытки узурпации власти, свержения конституционного строя и подготовки убийства премьер-министра Никола Пашиняна.
В рамках дела, как сообщалось ранее, задержаны экс-глава СНБ Артур Ванецян и командир добровольческого отряда «Ашот Еркат» Ашот Минасян.
По информации силового ведомства, житель Сюникской области А.М., придерживаясь антиправительственных взглядов и будучи несогласным с проводимой правительством Армении внутренней и внешней политикой, пользуясь наличием большого количества оружия в зоне боевых действий в Карабахе, незаконно приобрел и перевез на территорию Армении значительное количество оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств. Все это он хранил в одном из строений в городе Сисиане.
Затем А.М. в предварительном сговоре с руководителями партий, ведших деятельность в Армении и Арцахе, и политическими деятелями, имеющими антиправительственные взгляды, намеревался лишить жизни премьер-министра Республики Армения и методами, не соответствующими Конституции, добиться смены власти.
Далее в СНБ отмечают, что с целью захвата власти А.М. и ряд оппозиционных политиков, в том числе и лидер партии, незаконно приобрели соответствующие средства и инструменты, готовя убийство высокопоставленного государственного деятеля и узурпацию власти.
На основании непосредственного возникшего подозрения задержаны ряд лиц, в том числе председатель партии «Отечество» А. В., экс-депутат парламента, бывший руководитель фракции Республиканской партии В.Б., член АРФ «Дашнакцутюн» А. А., а также командир добровольческого отряда А.М. Предпринимаются меры по выявлению других членов группы, предотвращению и нейтрализации их преступных действий.
В ходе обысков в рамках уголовного дела в квартирах подозреваемых и других строениях найдены 3 пулемета Калашникова — ПК, один ручной пулемет Калашникова — РПК, 2 противотанковых гранатомета с оптическими прицелами, три автомата, 14 ружей с оптическими прицелами, 9 ящиков патронов калибра 5,45 мм, 5 ящиков патронов калибра 7,62 мм, 233 патрона того же калибра, 11 капсул, 8 электрических запалов, 1 запал гранаты, 13 механических взрывателей, 1 фитиль, 2 гранаты «РГД», 3 запала ручной гранаты, 1 гранату «Ф-1», 1 корпус противотанковой гранаты, 1 тротиловый кубик с самодельной металлической рамкой, 1 устройство для электрического детонирования и другие боеприпасы и оружие.
Напомним, что о задержании экс-главы СНБ и лидера «Отечества» Артура Ванецяна сообщалось еще днем в субботу.
Возглавляемая Ванецяном партия «Отечество» вместе с 16 другими политическими силами уже несколько дней проводят митинги и шествия с требованием отставки правительства Никола Пашиняна, обвиняя его в предательстве и пораженческой позиции по Карабаху.
Поводом для этого стали договоренности по прекращению огня. Ванецян пару дней назад уже был задержан. Но через сутки его отпустили.
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