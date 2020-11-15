Почему успешный спортсмен Александр Усик, прославляющий Украину на мировой арене, оказался не нужен своему родному государству? Своей недавней победой в поединке с британцем Дереком Чисорой Усик всколыхнул всё украинское «патриотическое болото».

«Русская Весна» писала о бое Усика и Чесоры, который прошёл 31 октября в Лондоне. Своим мнением об этом событии поделился журналист киевского издания Klymenko Time Глеб Ляшенко.

«Украинский боксёр победил. И вызвал тем самым гнев наших патриотов. Поединок украинского боксёра не транслировал ни один украинский канал. Наши зрители смотрели его на российском телеканале», — рассказал он.

По словам Ляшенко, победа украинскому боксёру «досталась потом и кровью».

«Это неудивительно: Усик перешёл в супертяжёлый вес, где каждый его оппонент на 15–20 килограммов тяжелее. Но свой недостаток в весе Александр превратил в достоинство: он победил британца не руками, а ногами. Будучи лёгким и подвижным, перебегал его, не дав возможности ни разу плотно попасть себе в подбородок, — поделился журналист.

Усик победил по очкам единогласным решением судей. Победа трудная, но уверенная. И теперь украинский боксёр — официальный претендент на титул чемпиона мира.

«Казалось бы, наши патриоты должны радоваться и любить Александра, но нет! Майданные порохоботы лютуют! Победу Усика они отождествляют с победой русского мира», — сказал Ляшенко.

Он пояснил, что «националисты ненавидят Усика, потому что у него «неправильные политические и религиозные взгляды». Украинский чемпион часть своей жизни проводит в Крыму, где у него семья: жена и трое детей. А ещё Усик призывает к дружбе с Россией и к возрождению мира на Донбассе.

Александр неоднократно заявлял, что он не разделяет русских и украинцев, потому что это и те, и те — славяне. Кроме того, Александр Усик, будучи человеком глубоко верующим, является прихожанином канонической Украинской православной церкви. Той самой, которую, как заметил Ляшенко, майданные патриоты именуют «московской».

Сам Усик как-то сказал: «Нужно помириться и любить друг друга. У меня есть книга „Искусство войны“. Так вот там из 5 правил — одно самое важное: „Раздели дружных — и тогда ты победишь“. Нужно стать единым, надо стать кулаком и тогда у нас будет всё хорошо».

«Выступает он под флагом Украины, и является украинским спортсменом. И даже на ринг выходит под одну-единственную украиноязычную песню», — подчеркнул Ляшенко.

Но для «порохоботов» — это «не аргумент». Они «искренне не понимают, почему Усик не поддерживает войну на Донбассе, не стесняется своей веры и убеждений».

«Вдвойне обидно, что травлю украинского боксёра поддержали и национальные СМИ. Ни один украинский телеканал, ни один! — не показал бой лучшего украинского боксёра! Это вообще как?» — задался вопросом украинский журналист.

По его словам, «смотреть бой Александра Усика на территории Украины бесплатно и в открытом доступе было невозможно». Поэтому «пришлось включать VPN и открывать заблокированный в Украине сайт российского канала Рен-ТВ.

«Там бой Усика транслировали бесплатно и для всех», — отметил журналист.

Спустя 12 часов после завершения боя из всех представителей украинской власти Усика поздравил только спикер парламента Дмитрий Разумков. И только когда в соцсетях прокатилась волна возмущения: «Почему президент молчит?» в аккаунте Зеленского появилась коротенькая запись: «Александр, это была крутая победа! Украина гордится».

Ляшенко обратил внимание на непоследовательность Офиса президента. По сути «самого президента Зеленского шатает из стороны в сторону».

«Ну, явно же, что в пресс-службе Зеленского сначала решили, что поздравлять Усика не нужно, дабы не навлечь гнев майданных патриотов. А потом увидели, что молчание президента вызвало гнев всех остальных украинцев. В Украине же не только порохоботы живут. Выборы в 2019 году это доказали. И вот, чтобы не огорчать три четверти украинцев, которые Зеленского, кстати, выбрали президентом, он-таки адресовал Усику скупое поздравление, — сказал Ляшенко.

— Господин Зеленский! Владимир Александрович, это немножко подло пытаться нравится чужим, унижая своих. Для националистов вы своим никогда не станете, а для тех, кто вас избрал в качестве альтернативы Порошенко — вы уже становитесь чужим. И в итоге останетесь в грустном одиночестве».

Что касается Александра Усика, то в январе ему стукнет уже 34. Не за горами финал блестящей карьеры. А что потом? По мнению Глеба Ляшенко, у Александра есть все шансы стать успешным политиком. Он отметил, что показательно также то, что с победой Александра Усика поздравила и Украинская православная церковь.

«Не таким, который сегодня в завтрашний день не может смотреть, а действительно умным и талантливым лидером общественного мнения. Я не слышал от Александра высказываний по поводу его политических амбиций, но мне бы очень хотелось видеть в Украине такого лидера. Лично я ему верю», — поделился мнением Ляшенко.

А заодно предложил подумать по поводу возможной политической карьеры Александра Усика: будет от неё толк или лучше не надо?