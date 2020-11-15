В Марокко началась война между правительством и регионом Западная Сахара, который хочет отделиться от Марокко. Войну за отделение региона ведут сепаратисты "Полисарио", которые объявили о том, что с завтрашнего дня прекращает свое действие перемирие продолжавшееся 30 лет. Армия Марокко заявила, что проведет операцию в Западной Сахаре, чтобы "восстановить единство нации". Военные уже вошли в буферную зону, проигнорировав обязательства перед ООН, что собственно и стало спусковым крючком войны.. "Полисарио" объявили о мобилизации населения для борьбы с марокканскими оккупантами. Боевые действия уже начались, стороны применяют в том числе ствольную артиллерию и РСЗО. В боях засветились и миротворцы, которые вели огонь из ПТРК отражая атаку "Полисарио" в направлении Гергерата.Стоит отметить, что марокканские власти обвинят власти соседнего Алжира в скрытой поддержке "Полисарио". За 10 дней до начала войны ОАЭ открыли дипломатическое представительство в Западной Сахаре.Офицер зачитывает собравшимся декларацию об объявлении войны Марокко.КПП Гергерат на границе с Мавританией, занятый марокканской армией.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6327728.html