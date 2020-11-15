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Коронавирус и социализм

16:37. 15 ноября 2020 99 просмотров Один комментарий Опубликовал:


О том, как решают проблему с коронавирусом в социалистических странах и чем эта практика отличается от практики борьбы с коронавирусом в капиталистических странах.



Аннотация:

В конце 2020 года становится ясно, что капиталистическая система здравоохранения не справляется с пандемией COVID-19. После относительной стабилизации вновь начался рост количества случаев заболевания и человеческих жертв.
Частная медицина и оптимизированные государственные больницы не рассчитаны на обстоятельства непреодолимой силы.
Подход, лежащий в основе современной экономической политики, не предполагает создания резервов для общественного блага. Капиталистический класс без сожаления примирится с издержками, не посягающими на его благополучие. Тяжесть пандемии перенесена на угнетенные массы, включая осколки так называемого среднего класса.
О пандемии и ее последствиях в капиталистических странах сказано достаточно много. Значительно меньше внимания уделяется усилиям и достижениям тех стран и политических движений, которые выступают за построение социализма.
В новом видео Глеб Таргонский и Владимир Зайцев обсуждают последствия пандемии для капиталистических и социалистических стран, практику маоистов в Индии, на Филиппинах и курдский опыт в Северной и Восточной Сирии.

Метки: Видео, капитализм, коронавирус, медицина, социализм

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6328918.html

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 3833 2923
    Игорь 15 ноября 2020 в 18:46

    Мне кассеты мини для диктофона понадобились я пришел в маг где кассеты взять, продавец – а ты на машине времени спустись на 15 лет и купишь. Так и тут сорок лет отмотай назад и найдешь соц страны и соц лагерь а мы наверно уже при коммунизме живём как и было завешено.

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