Коронавирус и социализм
16:37. 15 ноября 2020 99 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
О том, как решают проблему с коронавирусом в социалистических странах и чем эта практика отличается от практики борьбы с коронавирусом в капиталистических странах.
Аннотация:
В конце 2020 года становится ясно, что капиталистическая система здравоохранения не справляется с пандемией COVID-19. После относительной стабилизации вновь начался рост количества случаев заболевания и человеческих жертв.
Частная медицина и оптимизированные государственные больницы не рассчитаны на обстоятельства непреодолимой силы.
Подход, лежащий в основе современной экономической политики, не предполагает создания резервов для общественного блага. Капиталистический класс без сожаления примирится с издержками, не посягающими на его благополучие. Тяжесть пандемии перенесена на угнетенные массы, включая осколки так называемого среднего класса.
О пандемии и ее последствиях в капиталистических странах сказано достаточно много. Значительно меньше внимания уделяется усилиям и достижениям тех стран и политических движений, которые выступают за построение социализма.
В новом видео Глеб Таргонский и Владимир Зайцев обсуждают последствия пандемии для капиталистических и социалистических стран, практику маоистов в Индии, на Филиппинах и курдский опыт в Северной и Восточной Сирии.
Мне кассеты мини для диктофона понадобились я пришел в маг где кассеты взять, продавец – а ты на машине времени спустись на 15 лет и купишь. Так и тут сорок лет отмотай назад и найдешь соц страны и соц лагерь а мы наверно уже при коммунизме живём как и было завешено.