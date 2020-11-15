Два «Руслана» в Ереване: миротворцы продолжают прибывать

Два российских военно-транспортных самолета Ан-124 «Руслан» доставили в аэропорт в Ереване личный состав миротворческой бригады и бронетехнику. «Воздушные суда доставили 10 бронетранспортеров БТР-82А, средства материально-технического обеспечения, а также около 30 военнослужащих подразделений миротворческого соединения», — говорится в сообщении Министерства обороны Российской Федерации. Вновь прибывшие совершат трехсоткилометровый марш в район сосредоточения в городе Горис после разгрузки, осмотра и подготовки техники. Именно из Гориса выдвигаются все российские миротворцы после прибытия на аэродром «Эребуни». Как сообщала «Русская Весна», в Карабах уже отправлено 20 самолетов с 170 миротворцами. Общую численность группировки будут постепенно наращивать: она должна достичь 1960 военных со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и прочей техники.

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Командующий российским миротворческим контингентом в Карабахе заявил о стабилизации обстановки

Генерал-лейтенант Рустам Мурадов, командующий российскими миротворцами, рассказал об обстановке в Нагорном Карабахе.

«Самое главное, что на территории соприкосновения сегодня остановлены все виды боевых действий. Мы не слышим сегодня выстрелов. Обстановка потихоньку стабилизируется», — заявил командующий.

По словам Мурадова, российская 15-ая мотострелковая миротворческая бригада завершает развертывание наблюдательных постов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

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Путин обсудил с Пашиняном и Алиевым ситуацию в Карабахе

Российский лидер Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Об этом в субботу, 14 ноября, сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены практические аспекты реализации договоренностей, зафиксированных в трехстороннем заявлении по Нагорному Карабаху от 9 ноября. Выражено удовлетворение тем, что режим прекращения огня соблюдается, а обстановка на линии соприкосновения достаточно спокойная», — говорится в сообщении.

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Иран нанес удар по позициям боевиков у северо-западной границы

Сухопутные силы иранского Корпуса стражей исламской революции нанесли артиллерийский удар по позициям террористических группировок у северо-западной границы страны. Об этом сообщила пресс-служба КСИР.

Отмечается, что удар был нанесен «по ту сторону северо-западной границы». При этом не уточняется, о территории какого государства идет речь.

В пятницу три иранских пограничника погибли и еще двое получили ранения в результате столкновения с боевиками в расположенной на северо-западе провинции Западный Азербайджан. Агентство Тасним проинформировало, что нападение удалось отразить, ВС исламской республики не позволили неприятелю проникнуть на территорию страны.

Расположенные на северо-западе Ирана провинции граничат с Ираком, Турцией, Арменией и Азербайджаном.

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Почему Армения проиграла после 40 дней победных сводок с фронта (ВИДЕО)

Авторы связанного с силовыми структурами Telegram-канал «Майор и Генерал» высказали своё мнение о причинах бунта в Ереване после поражение в Карабахской войне. «Новый тип войны: пресс-релизы против реальных побед Власти Армении стали заложниками собственной военной пропаганды. Теряя в Карабахе район за районом, подразделение за подразделением, они создали свою параллельную реальность в медиа, где „враг скоро будет побеждён, а героические воины держат под контролем ситуацию на фронте”. Вероятно, что именно это вызвало шок вышедшего на улицы народа, который полтора месяца кормили оптимистичными победными реляциями, а в итоге выяснилось, что больше половины Карабаха уже потеряно, и удержать оставшуюся часть практически невозможно». *** Ситуацию также прокомментировал политконсультант, востоковед Игорь Димитриев в своём авторском Telegram-канале «Русский ориенталист»: «Если помните, всю войну я писал о том, что армянские официальные лица системно лгут о своих успехах, а азербайджанская армия планомерно движется к цели. Несмотря на то, что до самой войны не доехал. Потому что я видел турецкую стратегию в деле, видел, в том числе, вживую, и примерно понимаю, что происходит на месте. А почему не верил армянской пропаганде? Потому что очень похожая украинская шобла меня отучила безоглядно верить подобным клоунам. Те, кто пришли к власти на пиаре в соцсетях, будут пытаться таким же образом решить все свои проблемы. Запомните это хорошо! Это особый тип людей. Они создают параллельную реальность, в которую пытаются и вас погрузить. Потом я писал, что выход у армян один: сносить Пашиняна и его камарилью и искать дипломатические пути к компромиссу, даже тяжёлому. Личку мне оборвали армянские истерички и разнообразные идиоты, тогда я почти прекратил общение с армянами, как за неделю до того с азербайджанцами. Сейчас ситуация заморожена. И будет иметь продолжение, но уже без красивых компромиссов. Зачем я это пишу? Ну затем, что в жизни я кое-что понимаю, а в подобных вещах у меня вообще приличный опыт, который избавляет от иллюзий и самообмана. Потому вы моему мнению доверяете. А я вам за это благодарен и стараюсь глупостей не писать».

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Забирая своих мертвецов

Помимо вывозимых пожитков, армяне уезжающие из Карабаха не только сжигают свои дома, забивают скот и домашних животных, но и выкапывают и забирают с собой своих мертвецов. https://clck.ru/RvhiV – полностью по ссылкеСудьба домашних животных https://twitter.com/krotrus/status/1327756407358316544 (18+)В принципе, про то, что будет происходить нечто подобное, в случае проигрыша армян, писал еще в начале войны.

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