Карабах, Сирия, Ближний восток, последние новости 15 ноября 2020
- 09:00 Два «Руслана» в Ереване: миротворцы продолжают прибывать.
- 08:58 Командующий российским миротворческим контингентом в Карабахе заявил о стабилизации обстановки.
- 08:57 Путин обсудил с Пашиняном и Алиевым ситуацию в Карабахе.
- 08:56 Иран нанес удар по позициям боевиков у северо-западной границы.
- 07:00 Почему Армения проиграла после 40 дней победных сводок с фронта (ВИДЕО).
- 03:08 Забирая своих мертвецов.
Два «Руслана» в Ереване: миротворцы продолжают прибывать
Два российских военно-транспортных самолета Ан-124 «Руслан» доставили в аэропорт в Ереване личный состав миротворческой бригады и бронетехнику.
«Воздушные суда доставили 10 бронетранспортеров БТР-82А, средства материально-технического обеспечения, а также около 30 военнослужащих подразделений миротворческого соединения», — говорится в сообщении Министерства обороны Российской Федерации.
Вновь прибывшие совершат трехсоткилометровый марш в район сосредоточения в городе Горис после разгрузки, осмотра и подготовки техники.
Именно из Гориса выдвигаются все российские миротворцы после прибытия на аэродром «Эребуни».
Как сообщала «Русская Весна», в Карабах уже отправлено 20 самолетов с 170 миротворцами.
Общую численность группировки будут постепенно наращивать: она должна достичь 1960 военных со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и прочей техники.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Командующий российским миротворческим контингентом в Карабахе заявил о стабилизации обстановки
Генерал-лейтенант Рустам Мурадов, командующий российскими миротворцами, рассказал об обстановке в Нагорном Карабахе.
«Самое главное, что на территории соприкосновения сегодня остановлены все виды боевых действий. Мы не слышим сегодня выстрелов. Обстановка потихоньку стабилизируется», — заявил командующий.
По словам Мурадова, российская 15-ая мотострелковая миротворческая бригада завершает развертывание наблюдательных постов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Путин обсудил с Пашиняном и Алиевым ситуацию в Карабахе
Российский лидер Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Об этом в субботу, 14 ноября, сообщает пресс-служба Кремля.
«Обсуждены практические аспекты реализации договоренностей, зафиксированных в трехстороннем заявлении по Нагорному Карабаху от 9 ноября. Выражено удовлетворение тем, что режим прекращения огня соблюдается, а обстановка на линии соприкосновения достаточно спокойная», — говорится в сообщении.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Иран нанес удар по позициям боевиков у северо-западной границы
Сухопутные силы иранского Корпуса стражей исламской революции нанесли артиллерийский удар по позициям террористических группировок у северо-западной границы страны. Об этом сообщила пресс-служба КСИР.
Отмечается, что удар был нанесен «по ту сторону северо-западной границы». При этом не уточняется, о территории какого государства идет речь.
В пятницу три иранских пограничника погибли и еще двое получили ранения в результате столкновения с боевиками в расположенной на северо-западе провинции Западный Азербайджан. Агентство Тасним проинформировало, что нападение удалось отразить, ВС исламской республики не позволили неприятелю проникнуть на территорию страны.
Расположенные на северо-западе Ирана провинции граничат с Ираком, Турцией, Арменией и Азербайджаном.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Почему Армения проиграла после 40 дней победных сводок с фронта (ВИДЕО)
Авторы связанного с силовыми структурами Telegram-канал «Майор и Генерал» высказали своё мнение о причинах бунта в Ереване после поражение в Карабахской войне.
«Новый тип войны: пресс-релизы против реальных побед
Власти Армении стали заложниками собственной военной пропаганды. Теряя в Карабахе район за районом, подразделение за подразделением, они создали свою параллельную реальность в медиа, где „враг скоро будет побеждён, а героические воины держат под контролем ситуацию на фронте”.
Вероятно, что именно это вызвало шок вышедшего на улицы народа, который полтора месяца кормили оптимистичными победными реляциями, а в итоге выяснилось, что больше половины Карабаха уже потеряно, и удержать оставшуюся часть практически невозможно».
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Ситуацию также прокомментировал политконсультант, востоковед Игорь Димитриев в своём авторском Telegram-канале «Русский ориенталист»:
«Если помните, всю войну я писал о том, что армянские официальные лица системно лгут о своих успехах, а азербайджанская армия планомерно движется к цели. Несмотря на то, что до самой войны не доехал. Потому что я видел турецкую стратегию в деле, видел, в том числе, вживую, и примерно понимаю, что происходит на месте.
А почему не верил армянской пропаганде? Потому что очень похожая украинская шобла меня отучила безоглядно верить подобным клоунам. Те, кто пришли к власти на пиаре в соцсетях, будут пытаться таким же образом решить все свои проблемы. Запомните это хорошо! Это особый тип людей. Они создают параллельную реальность, в которую пытаются и вас погрузить.
Потом я писал, что выход у армян один: сносить Пашиняна и его камарилью и искать дипломатические пути к компромиссу, даже тяжёлому. Личку мне оборвали армянские истерички и разнообразные идиоты, тогда я почти прекратил общение с армянами, как за неделю до того с азербайджанцами.
Сейчас ситуация заморожена. И будет иметь продолжение, но уже без красивых компромиссов.
Зачем я это пишу? Ну затем, что в жизни я кое-что понимаю, а в подобных вещах у меня вообще приличный опыт, который избавляет от иллюзий и самообмана. Потому вы моему мнению доверяете. А я вам за это благодарен и стараюсь глупостей не писать».
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Забирая своих мертвецов
Помимо вывозимых пожитков, армяне уезжающие из Карабаха не только сжигают свои дома, забивают скот и домашних животных, но и выкапывают и забирают с собой своих мертвецов.
Вечером 13 ноября один за одним нагруженные скарбом грузовики выезжают из опустевшего города Кельбаджара. Полицейские из соседнего Мартакерта помогают кельбаджарским коллегам выносить имущество из здания местной полиции, банковские служащие «Арцах-Банка» сжигают архивные документы клиентов, военные помогают с переездом местной администрации. Местные армяне не хотят оставлять после себя даже могил близких.
«Мы забираем все, раскапываем наши кладбища и забираем с собой могилы наших предков. Чтобы не повторилась история, они [азербайджанцы] не занимались вандализмом на наших кладбищах, не разрушали могилы», — говорит местный житель Левон, он, как и многие другие его земляки, с началом войны отправился на фронт добровольцем. Когда 11 ноября стало известно о подписании соглашения и сдаче Азербайджану Кельбаджара, Левон вернулся в родное село, что раскопать могилу похороненного еще несколько лет назад сына. «У меня в машине лежит гроб моего сына. Я его перезахороню в Ереване. Он умер несколько лет назад, еще до войны. Я не могу его оставить здесь. Сегодня вечером мы переезжаем, и завтра в Ереване устроим новые похороны», — показывает багажник своего автомобиля Левон.
https://clck.ru/RvhiV – полностью по ссылке
Судьба домашних животных https://twitter.com/krotrus/status/1327756407358316544 (18+)
В принципе, про то, что будет происходить нечто подобное, в случае проигрыша армян, писал еще в начале войны.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Чего ты писал в начале, то что Россия пустит турок на Кавказ никто никогда начиная с 1800 года не писал.
Печальная картинка , но из этого всего только один вывод -необходимо каждому образованию,типа государства ,делать вывод-с кем оно,но беда в том ,что за народ это делают продажные политики.Мир поделился и не будет даже иллюзий о независимости каких-то маленьких экономик,пока делят без большой войны.И какая бедность потрясающая у этих карабахцев .Россия им чуток поможет конечно.Ни одному народу ,которые отвернулись от России не стало лучше ,кроме проходимцев.
А вот Алла Борисовна проще вопрос решала. Что хлеба нет на окраинах у людей? – пусть отруби едят раз нет у них московской прописки. Как Россия поможет армянам, если они гробы выкапывают и увозят с собой. Гробы саперы будут выкапывать, или двери от домов в прицепы, грузить какой идиот будет теперь там жить, туда даже азеры в пустые дома побоятся селится. Вот азерам бедным в хаки и будет раздавать миротворческий контингент минеральную воду Нарзан.
Религиозный конфликт. Никто никому не верит. Пленных нет.
У нас конфликт с Арменией религиозный? Это моего соседа пришли хулиганы отметелили. А я скажу не заступился у нас с ним религиозный конфликт. И хулиганов я знаю нормальные ребята им дома не сиделось на пиво не хватило.
чистый колобарант ты Табакаев ,не хрена ты не русский ,все время здесь мутишь ,правоцируешь,подстрекаешь ,я думала просто дурь куришь ,потому и сочиняешь,но нет ,похоже ,как эти шизнутые пассионарные либеры- дуди -просто голая русофобия.