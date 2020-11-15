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«Говорит Москва! Передаем торжественное заседание…». Как Сталин в метро выступал

22:13. 15 ноября 2020 102 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Источник: histrf.ru @ Антон Трофимов

Накануне знаменитого ноябрьского парада в Москве прошло торжественное заседание Моссовета на перроне станции «Маяковская»

Кадры со знаменитого парада в Москве 7 ноября 1941 года разлетелись по всему миру, а специалисты и сегодня рассматривают их с особым волнением, отмечая, насколько разношерстным было вооружение бойцов, шагавших в тот день по брусчатке у стен Кремля. Гораздо меньше сохранилось фотографий с другого торжественного мероприятия — заседания Моссовета, посвященного очередной годовщине Октябрьской революции. И это понятно: это заседание готовилось в глубочайшей тайне, его участники получали пропуска за несколько часов до собрания. А место было более чем нетрадиционным – платформа станции метро «Маяковская». Именно здесь 6 ноября 1941 года состоялось знаменитое выступление председателя Совнаркома и руководителя Государственного комитета обороны СССР Иосифа Сталина, которое транслировалось на всю страну, в том числе и на её временно оккупированные территории.

«Маяковская» вместо Большого театра

Решение о проведении торжественного заседания Московского городского совета депутатов трудящихся было принято только 3 ноября, и не случайно. Во-первых, требовалось обеспечить максимальную секретность, во-вторых, нужно было убедиться, что погода помешает немецкой авиации нанести массированный удар по Москве, а в-третьих, к этому времени столица окончательно оправилась от переполоха середины октября. Через два дня, 5 ноября, началась подготовка станции «Маяковская» к приему высоких гостей. Проводить торжественное заседание в традиционном месте — Большом театре — не стали тоже из соображений секретности и безопасности, а выбрали для него самую глубокую на тот момент станцию московского метро, которая уже не первую неделю служила москвичам в качестве бомбоубежища — «Маяковскую».

«Выступление Сталина 6 ноября 1941 года на станции метро «Маяковская». Рисунок художника Владимира Винокура, 1948 год Источник: 17marta.ru

Вечером 5 ноября станцию закрыли для входа и выхода пассажиров, а поезда проходили её без остановки. И хотя пассажиры видели, что на «Маяковской» идет какая-то необычная деятельность, связать её с предстоящими ноябрьскими праздниками никому не приходило в голову. После десяти часов вчера 5 ноября на станцию прибыли с инспекцией представители Ставки Верховного главнокомандования и Госкомитета обороны, а за ними и сам Сталин (он решил заранее осмотреть место необычного заседания).

Весь следующий день на «Маяковскую» свозили стулья, расставляли, устилали пол платформы коврами и ковровыми дорожками, развешивали между колоннами плакаты. Место для президиума выделили напротив эскалаторов, там, где не было выхода со станции (в то время там располагался медпункт, а сейчас построен второй выход в город). Здесь поставили высокую трибуну и установили возвышение со столом для президиума, на торцевой стене повесили портрет Сталина, а перед ним поставили бюст Ленина. Одновременно техники подключали микрофоны на сцене к расставленным на стации репродукторам, чтобы все собравшиеся могли услышать речь председателя Совнаркома, и налаживали аппаратуру для радиотрансляции выступления Сталина.

К этому времени тоннель, ведущий от станции «Горьковская» к стации «Белорусская», уже был обесточен, и на путях стоял специальный состав, в котором накрыли столы для участников торжественного заседания. Кроме буфета, в том же составе из десяти вагонов разместили гардероб для собравшихся, оркестр, под который должны были выступать участники концерта по окончании мероприятия, и аппаратура звукозаписи. Пути с противоположной стороны станции оставались свободными: по ним в последний момент должны были приехать высокие гости.

Участники торжественного заседания Моссовета 6 ноября 1941 года слушают выступление Сталина Источник: um.mos.ru

«Наше дело правое!»

Приглашенные на торжественное заседание члены Моссовета и гости получали пригласительные билеты буквально за пару часов до начала мероприятия, и потому многие прибыли на место в последние минуты: кто-то добирался до «Маяковской» на автобусе, кто-то подходил пешком. И только сам Сталин и члены президиума собрания прибыли на станцию со стороны «Белорусской» специальным поездом из двух вагонов, который остался ждать их до конца мероприятия.

Это тоже было сделано из соображений секретности: высокие гости приезжали на служебных машинах к Белорусскому вокзалу, откуда их и забрал спецсостав, который прибыл на «Маяковскую» в 16.55. За пять минут приехавшие — сам Сталин и члены Государственного совета обороны Анастас Микоян, Лазарь Каганович, Лаврентий Берия, Вячеслав Молотов, Георгий Маленков и Семен Буденный, а также глава Московского горкома ВКП(б) Александр Щербаков и председатель Моссовета Василий Пронин — разместились в президиуме. После этого Сталин поднялся на трибуну и ровно в 17.00 открыл торжественное заседание.

Иосиф Сталин выступает на торжественном заседании Моссовета 6 ноября 1941 года. В президиуме за его спиной (слева направо): Анастас Микоян, Лазарь Каганович, Александр Щербаков, Лаврентий Берия, Вячеслав Молотов, Василий Пронин, Георгий Маленков, Семен Буденный Источник: ru.armeniasputnik.am

Сталинская речь была недолгой, но содержательной. Начав с того, что вместо традиционного подведения итогов года, прошедшего с прошлой годовщины революции, приходится говорить о тяжелых итогах первых месяцев войны, он быстро перешел к анализу ситуации в стране и на фронтах. Говорил о провале «молниеносной войны» и о причинах временных неудач Красной Армии, о том, что представляет собой немецкий национал-социализм, и о том, что никаких переговоров или соглашений с ним не может быть, а главное — о том, что победа в этой войне неминуема. «Наше дело правое – победа будет за нами!», — такими словами закончил свою речь председатель Госкомитета обороны.

После выступления Сталина для участников торжественного заседания состоялся концерт с участием певцов Ивана Козловского и Максима Михайлова, ансамбля песни и пляски Красной Армии под управлением Александра Александрова и Центрального ансамбля песни и пляски НКВД под руководством Зиновия Дунаевского. Ближе к десяти часам вечера мероприятие завершилось. Сталин и члены ГКО СССР обратным путем (поездом до «Белорусской», а потом машинами) отправились в Кремль, где состоялось очередное заседание Политбюро ВКП(б), посвященное в том числе и грядущему параду.

Обложка: «Выступление И. В. Сталина на торжественном собрании, посвящённом XXIV годовщине Великой Октябрьской социалистической революции». Картина художника Ираклия Тоидзе, 1947 год. Источник: worowski.livejournal.com

Метки: чит.клуб

Источник: https://histrf.ru/biblioteka/b/govorit-moskva-pieriedaiem-torzhiestviennoie-zasiedaniie-kak-stalin-v-mietro-vystupal

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