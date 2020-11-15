Источник: https://www.youtube.com/watch?v=75V0tZwo2uM
Валерия Ильинична Новодворская и Анатолий Александрович Вассерман подойдут? Сейчас даже тачку без тест-драйва не берут, а вы тут про семейную жизнь.
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— Стоит закончить строительство, город умрёт. Люди живут отдавая, а не получая.
— Антуан де Сент-Экзюпери
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Валерия Ильинична Новодворская и Анатолий Александрович Вассерман подойдут? Сейчас даже тачку без тест-драйва не берут, а вы тут про семейную жизнь.