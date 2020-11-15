Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

БЕЛАРУСЬ – недобитая Западом часть СССР (Артём Войтенков)

22:10. 15 ноября 2020 106 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tQjTPlh7gR0

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Беларусь уходит из Русского мира исподтишка, с учетом украинского опыта?
... белорусизацию. Но после развала СССР недобитые полицаи и их внуки снова...
Бэкграунд, выпуск-273 за 8 сентября 2012
... сейчас, при скуднейшем финансировании недобитая, все еще во многом советская...и родственников - в республике Беларусь. В 2005 году здесь ... где только можно саму Беларусь. Но это не мешает... сайте «Хай тек парк Беларусь» раскрываются причины несомненных успехов...
Бэкграунд, выпуск-297 за 16 марта 2013
... какие-либо подвохи со стороны недобитых коммуняк. Увлеклись так, что похоже... все те же бандеровцы и недобитые петлюровцы, само собой – под строгим... основном это Российская Федерация, Украина, Беларусь, Казахстан. В данный момент ведется...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)