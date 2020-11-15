1-я Карабахская война в динамике
17:37. 15 ноября 2020 146 просмотров 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Просто, наглядно и доходчиво о первой карабахской войне в динамке.
И еще один вариант.
Собственно, Азербайджан вернул то, что потерял по итогам проигранной войны 1994 года + откусил существенный кусок Карабаха, чего не смог сделать в 1992-1994-м годах.
Но вопрос Карабаха по-прежнему не решен и после ввода миротворцев конфликт снова переводится в замороженную фазу. Чтобы когда-нибудь снова быть вскрытым.
Плюс карты, для тех кто просил.
Молодец, но коменты теперь сам пиши. Чё там на картах нарисовано.
Армянский брестский мир в связи с неявкой араратов. Теперь Пашиняну вручат звезду героя Азербайджана.
Летят железные птицы с авиабазы Хмеим – привет Карабаху, плывут корабли из военной базы Тартус – привет Карабаху, а пройдут миротворцы – привет Карабаху.
Аркадий Гайдар.