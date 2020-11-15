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1-я Карабахская война в динамике

17:37. 15 ноября 2020 146 просмотров 3 коммент. Опубликовал:


Просто, наглядно и доходчиво о первой карабахской войне в динамке.



И еще один вариант.



Собственно, Азербайджан вернул то, что потерял по итогам проигранной войны 1994 года + откусил существенный кусок Карабаха, чего не смог сделать в 1992-1994-м годах.
Но вопрос Карабаха по-прежнему не решен и после ввода миротворцев конфликт снова переводится в замороженную фазу. Чтобы когда-нибудь снова быть вскрытым.

Плюс карты, для тех кто просил.











Метки: 1992, 1993, 1994, 90-е, азербайджан, армения, Видео, история, карабах, развал СССР

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6329092.html

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