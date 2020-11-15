Просто, наглядно и доходчиво о первой карабахской войне в динамке.И еще один вариант.Собственно, Азербайджан вернул то, что потерял по итогам проигранной войны 1994 года + откусил существенный кусок Карабаха, чего не смог сделать в 1992-1994-м годах.Но вопрос Карабаха по-прежнему не решен и после ввода миротворцев конфликт снова переводится в замороженную фазу. Чтобы когда-нибудь снова быть вскрытым.Плюс карты, для тех кто просил.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6329092.html