... именами, ничего не значащими в сакральномсмысле. В церковных именах отсутствовали протокорни... значение многих древне-славянских слов. Основное русло реки ЕФрат скрыто под землей....Кирилл и Мефодий взяли Древне-СлавянскуюБуквицу, в которой было 49 букв...
... слово: Басня (как то, что скрыто в иносказательном повествовании). Отсюда и... «В» соответствует, в Финикийском языке буквице – «Вав» (гвоздь, крючок), в Древнегреческом... или что-либо. В Древнерусском сакральномсмысле слово «ЛО-ВЯЙ» определяет – Улавливание...
... звуки в слове имеют смысл или смысл их пока непонятен, а...Я_З_К: Я- появление скрытого объекта (высунуть язык); З- вид... Яйцо ЯЙ_Ц: ЯЙ- появление скрытого живого объекта, Ц (к- ч...найти сакральныйсмысл и знания в усечённой на треть азбуке (49 буквиц), забывая...
...ночь полнолуния. Сколько скрытого от разума людей ...самом деле имеет целый сакральныйсмысл. Воин ра-тник...дыРа», о чем свидетельствовали буквицы расположенные между данными антиподами... Старославянский язык — первый славянский литературный язык, основанный на...
...ночь полнолуния. Сколько скрытого от разума людей ...самом деле имеет целый сакральныйсмысл. Воин ра-тник...дыРа», о чем свидетельствовали буквицы расположенные между данными антиподами... Старославянский язык — первый славянский литературный язык, основанный на...
... расплатилась Мидгард за свободу Даарией, скрытой Великим Потопом… Воды Луны тот... игла заменяет зерно? На родственном славянским языкам санскрите «шилаа» – означает камень... отрывных от самой природы смыслов, не исказив сакральную основу буквицы Ять, что даже...