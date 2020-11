Закон на стороне Трампа, но беззаконники круче

Политики, хвастающиеся демократиями в своих странах, открытым текстом поздравляют Джозефа Робинетта Джозеф-Робинеттовича Байдена с избранием президентом Соединённых Государств Америки, хотя в ключевых штатах бюллетени всё ещё не посчитаны, а кое-где уже признаны подлежащими пересчёту.

Ведь Дональд Джон Кристофер-Фредерикович Трамп всеми доступными ему средствами ограничивает импорт, чтобы сделать рентабельным производство внутри СГА. Уже более полувека республиканская партия поддерживает производственников, а демократическая — торговцев. Им всё равно, чем торговать, и добрых полмира — прежде всего Китай — надеется вновь зарабатывать на СГА.

Мы туда продаём разве что ракетные двигатели: там ещё в лихие девяностые купили у нас лицензию, но по сей день не освоили производство. Этот наш импорт не трогает Трамп и не тронет Байден. Хотя оба открытым текстом объявили Российскую Федерацию главным врагом СГА. И оба соучаствовали в стольких санкциях против нас, что специалисты уже открытым текстом жалуются: на русских больше нечем давить.

Но давить будут. Показательно. Причём без особых причин.

Байден открытым текстом уверял, что ребёнку, только заинтересовавшемуся разницей между мальчиком и девочкой, надо разрешить самостоятельно выбрать себе пол — то есть подвергнуться калечащей операции, навсегда исключающей возможность участвовать в продолжении рода человеческого и принуждающей на всю жизнь подменять радости, с этим связанные, лошадиными дозами гормонов. Думаете, он, вломившись во власть, ограничит пропаганду подобных человеконенавистнических идей родной страной?

Нам придётся ответить за отсутствие туалетов для третьего пола, за отказ одевать мальчиков в платья, за то, что не так сидим за столом, как велели, за «Северный поток» да «Силу Сибири» — за что угодно! СГА нужен враг!

Ведь партия Байдена поддерживает торговцев — прежде всего торговцев воздухом, то есть финансистов. И биржевые пузыри придётся сдувать способом, привычным для Запада, — мировой войной. А перед войной соперника надо ослабить.

Так что не надо пустых иллюзий в ожидании улучшения атмосферы вокруг РФ. С победой Байдена нам лучше не будет точно.

Всё больше видео и показаний под присягой доказывают: в тех штатах, где позиции близки, вброшены миллионы бюллетеней за Байдена и выброшены сотни тысяч за Трампа. Начат судебный этап борьбы.

В Пенсильвании отделены для проверки те бюллетени, что пришли по почте после дня выборов и ещё не вброшены в общую массу подсчитанных. В Джорджии пересчитают все голоса. Иски команды Трампа, отвергнутые местными судами, поданы в Верховный.

Открытым текстом рассуждаю. Если наблюдателей от одной партии отгоняют метров на пять–десять от мест подсчёта — значит, другая партия гонит липу. То есть демократы не сомневались: где общественное мнение не однопартийное — побеждает Трамп. Но не знали заранее насколько. Значит, химичили с запасом, и несложно найти улики, достаточные для пересчёта или даже переголосования.

В Верховном суде сейчас шесть из девяти судей — консерваторы. Да и прогрессисты, скорее всего, рассмотрят дело честно: ведь победа демократов подменит всю судебную систему бездоказательными истериками вроде me too — «меня тоже» и highly likely — «весьма похоже».

Но предупреждаю открытым текстом: демократы понимают, что если не вломятся в Белый дом, народ их отправит в лучшем случае в жёлтый, а то и под суд за всё, что они успели натворить. Поэтому костьми лягут — а скорее сограждан костьми положат — за перевод своей победы из информационного пространства в реальное.

Не зря Трамп сменил министра обороны: Эспер отказался применить войска против массовых беспорядков. Но глобалистам нужно заморозить идущее разложение. Для этого инструмент лучше Байдена не найти.

Трампу и думать о победе не позволено. Его возмущение вытирают из соцсетей. Его телетрансляции прерывают. Его союзников стращают и перекупают. Сочувствующих ему граждан запугивают беспорядками БЛМ.

Ради всех денег мира не жаль никого и ничего. И не страшно, что первой жертвой войны за власть пала картинка демократии. А следом может и кровь выйти… Глобалистам на это глубоко наплевать. Так уж они устроены…

Русские не начинают войны, русские их заканчивают

С ноля часов 10 ноября прекращён огонь в зоне столкновения азербайджанцев с армянами. Линию соприкосновения и транспортный коридор в Лачинском районе Азербайджана, связывающий Армению с непризнанной республикой Арцах, на пять лет с автоматическим продлением взяли под контроль миротворцы из Российской Федерации.

Открытым текстом напоминаю: к моменту ночного созвона, завершившегося трёхсторонним соглашением, азербайджанские войска уже взяли ключевой город Шуши на горе, откуда пушки достают хоть до Лачинского коридора, хоть до столицы Арцаха. Если бы всю мятежную территорию заняли турецкие прокси, всем армянам оттуда пришлось бы бежать под угрозой нового геноцида.

Соглашение о перемирии вызвало бурное негодование в Армении. Её официальные СМИ до последней секунды говорили об успехах арцахских ополченцев, так что перемирие, по сути, в пользу Азербайджана стало для народа Армении громом среди ясного неба. Теперь толпа требует отставки премьера Никола Воваевича Пашиняна с тем же погромным энтузиазмом, с каким два с половиной года назад тащила его в премьерское кресло и потом на очередных внеочередных парламентских выборах голосовала за его подельников.

Соросят встречали песнями и танцами. Я тогда открытым текстом предупреждал: наплачетесь.

Рыдают! Требуют отставки ереванского «слуги народа». Вдруг всем стало очевидно, что Пашинян, ходивший на митинги с рюкзачком и рупором, как простой ереванец — пример политтехнологий СГА с единственной целью: отделить Армению от нас и слить.

Зря, что ли, Пашинян отставил всех генералов с боевым опытом? А политиков с боевым опытом и вовсе загнал под уголовные дела. Зря отправил войска на учения НАТО по противостоянию с нами? Пашинянщики возмущаются: почему РФ не прислала на помощь войска — хотя бы через Иран, как на базу в Гюмри?

Но ведь Пашинян сделал всё, чтобы весь мир увидел его поворот от Москвы! Все и увидели. Особенно в Баку и Анкаре. Армения, повернувшаяся к НАТО, то есть отказавшаяся от нашей защиты, тут же стала для Эрдогана лакомым кусочком.

Даже в войне Пашинян продолжил евроатлантичность. Открытым текстом спрошу: почему по ходу боёв не объявил Арцах частью Армении? Тогда мог бы просить в рамках ОДКБ помощь Москвы. И ввести в Карабах профессиональные войска, а не добровольцев.

То, что эти люди держались против турецкого спецназа больше месяца, иначе как чудом не назовёшь. Почему, даже когда турки брали Гадрут и исход войны стал очевиден, не подписал соглашение вроде нынешнего, успев сохранить огромную часть Арцаха? Боялся за кресло? Ждал распоряжений хозяев, а те занимались предвыборной кампанией в СГА и им было не до Армении?

Не зря протестующие первым делом разгромили в Ереване офис одной из бессчётных соросовских структур! Народ понимает, кто виноват в трагедии!

Эрдогана на резню и войну благословили в Лондоне. Именно Британия заблокировала резолюцию Совбеза ООН по Карабаху. Цивилизованные — надежда соросёнка Пашиняна — мира не хотят. А уж наше вмешательство для них — сценарий из страшного сна.

Итог. Русский солдат будет охранять мир в регионе минимум пять лет. Армения не выведена из игры. Эрдогана в Турции обвиняют в излишних тратах на малозначимую для самой Турции войну. Британские политики грустят и думают, как мстить за проигрыш. Ну и пусть грустят. Нам их не жалко.

Лучше бы обменяли 7 районов на соглашение

20 февраля 1988 года совет народных депутатов Нагорно-Карабахской автономной области попросил Союз передать её из Азербайджанской советской социалистической республики в Армянскую. Все ветви власти Союза отказали.

2 сентября 1991-го областной совет учредил республику Арцах, включившую также Шаумяновский район Азербайджана и часть Ханларского.

5 мая 1994-го в Бишкеке подписано соглашение о прекращении огня. К тому времени Арцах с помощью Армении занял не только разделяющие их Лачинский и Кельбаджарский районы, но ещё пять соседних районов Азербайджана, чтобы защититься ими от артобстрелов.

Говорят, Евгений Максимович Примаков, став министром иностранных дел, попросил вернуть эти семь районов Азербайджану за то, что тот признает новую республику и гарантирует ей безопасность. В Армении предложение не рассмотрели! Верили в свои войска да мощное армянское лобби в Западной Европе и Северной Америке! Мол, заграница нам поможет!

Открытым текстом спрашиваю: где было это лобби шесть недель боёв? Пустая вера, что «цивилизованный мир» мечтает сделать край процветающим, как только наверх посадят «их человека», довела до разгрома. Как Грузию, Украину, Ливию, Судан, Сирию…

Те же иллюзии — те же последствия! Пашинян откатывался от РФ не в ЕС и НАТО, а в руки Эрдогана. Почему, чтобы эта простая мысль дошла до большинства граждан Армении, надо было сложить голову тысячам лучших её воинов и отдать святыни Арцаха?

Вы привели к власти многовекторника и радовались, когда он показывал Москве фигу. А вот Баку выбрал моновекторность. И получил поддержку. Открытым текстом напоминаю: дело не только в том, что его армия училась у турецких инструкторов и воевала под прикрытием купленных в Турции беспилотников.

Куда важнее, что Турция на границе с Арменией расположила столько войск, что соросята, заигравшиеся в многовекторность, побоялись снять оттуда силы. Всего за пару лет они успели так испортить отношения с РФ, что на нашу помощь уже не надеялись. Зря. В последний момент, но Москва спасла. Результат матча самостоятельной стратегии с лоббизмом через слабака, поднятого цветным бунтом, на табло.

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-13-11-2020/