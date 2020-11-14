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О.Н. Четверикова о методах сопротивления дистанционному образованию в школах

08:04. 14 ноября 2020 78 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Директор Центра геополитики Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУ. О.Н. Четверикова в составе инициативной группы медиков и юристов выяснила нечто совершенно неожиданное: правительство РФ, если рассуждать чисто формально, не отдавало директивного распоряжения о переводе школьников на дистанционное обучение.

Однако Минпрос школам дистанционку рекомендовал. Таким образом, вся ответственность за ухудшение здоровья школьников, а это – научно доказанный факт – ложится на директоров учебных заведений. У которых выбор, к сожалению, был невелик: вроде бы никто на дистанционке и не настаивает, но Роспотребнадзор вводит многочисленные ограничения в связи с псевдопандемией.

Поэтому писать в федеральные органы безсмысленно, зато у родителей имеется прекрасная возможность письменно заявить директору школы о своём несогласии с дистанционкой.

Образец юридически обоснованного заявления здесь.

Обо всём об этом весьма подробно Ольга Николаевна рассказывает на недавней встрече в Воронеже.




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Метки: будущее, власть, воз, дети, дистанционное, здоровье, народ, образование, общество, проект, цифровая, четверикова, школа

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5307362.html

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