О.Н. Четверикова о методах сопротивления дистанционному образованию в школах
08:04. 14 ноября 2020 78 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Директор Центра геополитики Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУ. О.Н. Четверикова в составе инициативной группы медиков и юристов выяснила нечто совершенно неожиданное: правительство РФ, если рассуждать чисто формально, не отдавало директивного распоряжения о переводе школьников на дистанционное обучение.
Однако Минпрос школам дистанционку рекомендовал. Таким образом, вся ответственность за ухудшение здоровья школьников, а это – научно доказанный факт – ложится на директоров учебных заведений. У которых выбор, к сожалению, был невелик: вроде бы никто на дистанционке и не настаивает, но Роспотребнадзор вводит многочисленные ограничения в связи с псевдопандемией.
Поэтому писать в федеральные органы безсмысленно, зато у родителей имеется прекрасная возможность письменно заявить директору школы о своём несогласии с дистанционкой.
Образец юридически обоснованного заявления здесь.
Обо всём об этом весьма подробно Ольга Николаевна рассказывает на недавней встрече в Воронеже.
***
Однако Минпрос школам дистанционку рекомендовал. Таким образом, вся ответственность за ухудшение здоровья школьников, а это – научно доказанный факт – ложится на директоров учебных заведений. У которых выбор, к сожалению, был невелик: вроде бы никто на дистанционке и не настаивает, но Роспотребнадзор вводит многочисленные ограничения в связи с псевдопандемией.
Поэтому писать в федеральные органы безсмысленно, зато у родителей имеется прекрасная возможность письменно заявить директору школы о своём несогласии с дистанционкой.
Образец юридически обоснованного заявления здесь.
Обо всём об этом весьма подробно Ольга Николаевна рассказывает на недавней встрече в Воронеже.
***