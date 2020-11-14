Историк Сергей Махов о причинах, некоторых событиях и итогах Крымской войны.Для интересующихся темой, особых открытий конечно нет, но изложено живо и интересно.Таймкоды:00:00 – Точка отсчёта02:54 – Чем интересна Крымская война04:20 – Чего мы не знаем о Крымской войне08:31 – Почему началась Крымская война14:32 – Крымская война и политика, обращённая в прошлое. Привет из XIX века.19:18 – Крымская война – столкновение двух мировых систем.25:07 – Начало Восточного кризиса27:41 – Россия и Турция – "Политика звериного рыка". С какого момента угрозы перестают работать.34:40 – Крымская война и планы союзников. Почему перед войной полезно изучать географию.38:18 – Вначале дела торговые, а война подождёт. Странности Крымской войны.40:54 – Осада Петропавловска-Камчатского. Что было на самом деле?PS. Из последнего что читал на тему, лучше всего зашел 5-томник Ченныка, посвященный боевым действиям в Крыму и Первой обороне Севастополя.Еще лежат купленные мемуары Тотлебена про саму оборону и роль фортификации, но до них пока руки никак не доходят.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6327536.html