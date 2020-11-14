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Крымская война. Причины, события, итоги

22:24. 14 ноября 2020 151 просмотр Нет комментариев Опубликовал:


Историк Сергей Махов о причинах, некоторых событиях и итогах Крымской войны.
Для интересующихся темой, особых открытий конечно нет, но изложено живо и интересно.



Таймкоды:

00:00 – Точка отсчёта
02:54 – Чем интересна Крымская война
04:20 – Чего мы не знаем о Крымской войне
08:31 – Почему началась Крымская война
14:32 – Крымская война и политика, обращённая в прошлое. Привет из XIX века.
19:18 – Крымская война – столкновение двух мировых систем.
25:07 – Начало Восточного кризиса
27:41 – Россия и Турция – "Политика звериного рыка". С какого момента угрозы перестают работать.
34:40 – Крымская война и планы союзников. Почему перед войной полезно изучать географию.
38:18 – Вначале дела торговые, а война подождёт. Странности Крымской войны.
40:54 – Осада Петропавловска-Камчатского. Что было на самом деле?

PS. Из последнего что читал на тему, лучше всего зашел 5-томник Ченныка, посвященный боевым действиям в Крыму и Первой обороне Севастополя.
Еще лежат купленные мемуары Тотлебена про саму оборону и роль фортификации, но до них пока руки никак не доходят.

Метки: xix век, британская империя, история, крым, крымская война, Николай I, османская империя, российская империя, севастополь, Франция

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6327536.html

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