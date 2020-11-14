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Как поступали с немецкими военнопленными после войны , рассказ немецкого солдата Беккера Ханса.

18:41. 14 ноября 2020 59 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tsDOrm2JZWM

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