ТГ Кримсон Дайджест

Много лет назад один француз-финансист мне объяснил почему русских в Европе «не уважали и уважать никогда не будут».

Цитирую: «Вот вы могли сжечь Париж, но не сожгли. Салаги!»

«Ему видней», — подумал я, еще недостаточно знакомый с западной логикой, чтобы понять, что он был прав.

Потом у меня как-то была дискуссия с немцем, который был очень взволнован по поводу того, что «красноармейцы изнасиловали Берлин», и что-то мне эмоционально пересказывал из «Гардиан».

На вопрос о том, не испытывает ли он аналогичных чувств к американцам, которые сожгли заживо сто тысяч мирных жителей в Дрездене, он мне сказал, что «это другое. Нам, немцам, это нужно было, чтобы понять свою неправоту».

Я тогда уже был хорошо знаком с западной логикой — и уже не удивился.

Хотите, я вам расскажу, как со 100%-й вероятностью определить страну, которая Россию предаст и подставит самым грязным образом?

Безотказный метод: находите страну, ради помощи которой Россия безвозмездно проливала кровь и тратила деньги.

Вот она и предаст, объявив Россию неблагодарной сволочью.

Болгария — предала и предаст еще, страны «Варшавского договора» — предали и предадут еще, Армения — предала и предаст еще.

Исключений нет и никогда не будет. Как правильно подчеркивает закон номер 285 из «Правил жизни ференги»: Ни одно доброе дело не останется безнаказанным».

Постройка по-настоящему прибыльной для ее создателей (не «великой и прекрасной», а именно прибыльной, как Британская в своем зените) империи заключается в следовании принципу, изложенному в великом американском фильме Goodfellas от 1990 года.

Этот принцип — «Fuck you! Pay me!»

В моем художественном переводе — «Иди нах*й, гони бабло», хотя фраза уже стала бизнес-мемом на стольких языках, что ее обычно используют в оригинале: Фак ю, пэй ми.

Опорная цитата из фильма, описывающая бизнес мафиозо Полли: «Ну, у чувака теперь Полли партнер. Проблемы с получением денег от клиентов? Он идет к Полли. Проблемы с полицией, с поставками, с другими мафиозо? он идет к Полли.

Но теперь каждую неделю он должен найти бабло для Полли при любых обстоятельствах. Плохо идет бизнес? Фак ю, пэй ми. Тебя ударило молнией, да? Фак ю, пэй ми».

Глобальная империя отличается от мафии тем, что в качестве «бабла» принимает не только деньги, но и акции стратегических предприятий, долгосрочные госконтракты, признание русского языка государственным, а Крыма — российским. А «заверения в вечной дружбе и братстве» — как расплата за готовность России применить насилие для защиты тушки конкретного клиента — НЕТ, НЕДОСТАТОЧНЫ.

Оптимальное общение с условным проевропейским руководством в Ереване должно идти по схеме: Армения: «У нас революция достоинства! У нас новый европейский премьер!»

МИД РФ (пожимает плечами): Фак ю, пэй ми Армения: «Ой поддерживать Россию сейчас не модно, у нас тут молодежь требует Евросоюз и кружевные трусики!»

МИД РФ (флегматично): Фак ю, пэй ми Армения: «Вы потеряете навсегда Армению!!»

МИД РФ (педантично): Фак ю, пэй ми Армения: А что будет если не заплатить?

МИД РФ (ласково): Ничего не будет. Для начала не будет Карабаха, а дальше — как пойдет.

Именно поэтому лозунг «Фак ю, пэй ми!» нужно нанести прямо на герб российского МИД.

У наших партнеров же очень прогрессивные элиты, они по-русски не очень, они все «бегло говорят на хорошем английском».

Ну вот, пусть почитают. Тем, кто говорит «ААА! Россия не такая, мы хорошие!», я бы предложил: а) не пытаться заниматься благотворительностью за государственный счет

б) подумать, почему Российская и советская империи умудрились быть единственными на глобусе, которые в сумме ограбили своих граждан для того, чтобы «хорошо выглядеть» в глазах каких-то польских и среднеазиатских лимитрофов или европейских конкурентов.

Не надоело быть главным дураком на деревне и «наивным ванькой», которого легко взять на слабо и на «ты же мне друг», а потом открыто его опускать за то, что «ванька» — оккупант, у которого нет кружевных трусиков?

ПС: Париж действительно надо бы сжечь на память, но не успеем. «Новые французы» из Африки заняли очередь до нас.

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Источник: https://vizitnlo.ru/tajny-geopolitiki/kak-opredelit-stranu-kotoraya-predast-rossiyu/