Цареубийство, которого не было!
22:04. 14 ноября 2020 75 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Растёт Исторический Вольнодумец – не зря бросил употреблять горячительное)
Отличное расследование, чёткая логика, хорошо осмысленный исторический контекст той эпохи.
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Отличное расследование, чёткая логика, хорошо осмысленный исторический контекст той эпохи.
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Не было.
По вот фантазии про Колчака зачем?
Ленин был и ПРИСЛАН английскими родственниками.
Если прислали его УБИТЬ то убил но не а Е-бурге а где-то в другом месте.
Но скорее уехали они спокойно на острова.
Например на Багамские.
Там губернатором был родственник Эдуа́рд VIII
не был коронован. Отрёкся от престола, чтобы вступить в брак с разведённой Уоллис Симпсон,