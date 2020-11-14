— Кедр, — говорил отец, — питается брением, но превращает его в смолистую хвою, а хвою питает солнце. — Кедр, — говорил мне отец, — это грязь, достигшая совершенства. Очистившаяся до высокой добродетели грязь. Если хочешь спасти своё царство, позаботься об усердии. Усердие очистит и объединит людей. И тогда те же самые поступки, стремления и деяния, которые разрушали твой город, будут укреплять его.

— Антуан де Сент-Экзюпери