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Цареубийство, которого не было!

22:04. 14 ноября 2020 75 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Растёт Исторический Вольнодумец – не зря бросил употреблять горячительное)

Отличное расследование, чёткая логика, хорошо осмысленный исторический контекст той эпохи.




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Метки: большевик, вольнодумец, Германия, история, Россия, РПЦ, фальсификация, царизм

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5308463.html

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Цареубийство, которого не было!
Растёт Исторический Вольнодумец - не зря бросил употреблять горячительное)Отличное расследование, чёткая логика, хорошо осмысленный исторический контекст той эпохи.***
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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 24324 3058
    Русофил 14 ноября 2020 в 22:34

    Не было.
    По вот фантазии про Колчака зачем?
    Ленин был и ПРИСЛАН английскими родственниками.
    Если прислали его УБИТЬ то убил но не а Е-бурге а где-то в другом месте.
    Но скорее уехали они спокойно на острова.
    Например на Багамские.
    Там губернатором был родственник Эдуа́рд VIII
    не был коронован. Отрёкся от престола, чтобы вступить в брак с разведённой Уоллис Симпсон,

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