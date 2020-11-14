Армен Джигарханян. Мастера искусств

Год производства: 1976

«Я всю жизнь очень боюсь не соответствовать, всегда знал, что моя профессия рискованная. Вдруг, к примеру, кто-то начнет свистеть: «Какой ты, твою мать, Ромео?» Страх быть непонятым, страх, что о тебе плохо подумают… Жизненный опыт не обогащает и не отягощает, а если совсем серьезно, ничего не прибавляет и не убавляет. Все зависит от того, как я себе это придумаю. Как сказал Лев Николаевич Толстой, в жизни самое трудное – жить». И с этой аксиомой трудно не согласиться.

Как нам сейчас на экране, в театре, да, и в жизни не хватает таких героев, надежных, мужественных, сильных духом, мудрых, благородных, добрых, гордых, непосредственных… Армен Джигарханян, начав свой путь в Ереване, бурно ворвался в театральную и кинематографическую жизнь, покорил Москву и сердца не только зрителей, но и режиссеров с критиками. Перенесемся в 1976 год, послушаем высказывания режиссеров

А.Гончарова, О.Ефремова, М.Захарова, Р. Быкова об артисте А. жигарханяне, посмотрим фрагменты любимых спектаклей и фильмов с участием артиста.

Гл. ред литературно-драматических программ 1976

Автор сценария – Виктор Дубровский

Режиссер – Александр Покровский

Оператор – Евгений Шматриков

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VN-7qGsT8is