Армен Джигарханян. Мастера искусств (1976)
Армен Джигарханян. Мастера искусств
Год производства: 1976
«Я всю жизнь очень боюсь не соответствовать, всегда знал, что моя профессия рискованная. Вдруг, к примеру, кто-то начнет свистеть: «Какой ты, твою мать, Ромео?» Страх быть непонятым, страх, что о тебе плохо подумают… Жизненный опыт не обогащает и не отягощает, а если совсем серьезно, ничего не прибавляет и не убавляет. Все зависит от того, как я себе это придумаю. Как сказал Лев Николаевич Толстой, в жизни самое трудное – жить». И с этой аксиомой трудно не согласиться.
Как нам сейчас на экране, в театре, да, и в жизни не хватает таких героев, надежных, мужественных, сильных духом, мудрых, благородных, добрых, гордых, непосредственных… Армен Джигарханян, начав свой путь в Ереване, бурно ворвался в театральную и кинематографическую жизнь, покорил Москву и сердца не только зрителей, но и режиссеров с критиками. Перенесемся в 1976 год, послушаем высказывания режиссеров
А.Гончарова, О.Ефремова, М.Захарова, Р. Быкова об артисте А. жигарханяне, посмотрим фрагменты любимых спектаклей и фильмов с участием артиста.
Гл. ред литературно-драматических программ 1976
Автор сценария – Виктор Дубровский
Режиссер – Александр Покровский
Оператор – Евгений Шматриков