Почему процесс, приведший к распаду СССР, не окончен. Какие 2 шага этого плана элит уже пройдены и какой этап мы наблюдаем сейчас. Есть ли возможность повернуть этот процесс вспять. Об этом и многом другом рассказывает Леонид Ивашов.Поддержать передачи с Л. Г. Ивашовым и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1BКнига \

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=D7qTwjG8s90