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Ускоренное завершение “проекта РФ”: 3-й этап начался. Леонид Ивашов

19:43. 13 ноября 2020 89 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Почему процесс, приведший к распаду СССР, не окончен. Какие 2 шага этого плана элит уже пройдены и какой этап мы наблюдаем сейчас. Есть ли возможность повернуть этот процесс вспять. Об этом и многом другом рассказывает Леонид Ивашов.

Поддержать передачи с Л. Г. Ивашовым и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Книга \

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=D7qTwjG8s90

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