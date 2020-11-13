Ускоренное завершение “проекта РФ”: 3-й этап начался. Леонид Ивашов
19:43. 13 ноября 2020 89 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Почему процесс, приведший к распаду СССР, не окончен. Какие 2 шага этого плана элит уже пройдены и какой этап мы наблюдаем сейчас. Есть ли возможность повернуть этот процесс вспять. Об этом и многом другом рассказывает Леонид Ивашов.
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Книга \