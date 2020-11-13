Турки в Карабахе, Срок за биткойн, Зеленский болен // Галопом по Европам #334
07:26. 13 ноября 2020 112 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В этом выпуске:
- Греф призвал готовиться к радикальным санкциям;
- В России новый рекорд по смертям от ковида — 439;
- Россия просит у Франции помощи с производством вакцины Спутник V;
- Байден представил свой антивирусный штаб из 13 человек;
- Трамп продолжает перестановки в Пентагоне. В отставку отправлен замминистра по политике
Андерсон;
- В Германии очередной протест антиковидников. 20 000 человек без масок собрались в Лейпциге;
- Каждый десятый молодой англичанин потерял работу за время пандемии;
- Минсельхоз предлагает ограничить экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы;
- Минфин предлагает сажать криптовалютчиков на три года;
- Турецкие военные отправятся в Карабах на одинаковых правах с российскими, заявил Эрдоган журналистам;
- В прокат выходят “Дорогие Товарищи!” Кончаловского о протестах в Новочеркасске и растреле демонстрации рабочих.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
- Греф призвал готовиться к радикальным санкциям;
- В России новый рекорд по смертям от ковида — 439;
- Россия просит у Франции помощи с производством вакцины Спутник V;
- Байден представил свой антивирусный штаб из 13 человек;
- Трамп продолжает перестановки в Пентагоне. В отставку отправлен замминистра по политике
Андерсон;
- В Германии очередной протест антиковидников. 20 000 человек без масок собрались в Лейпциге;
- Каждый десятый молодой англичанин потерял работу за время пандемии;
- Минсельхоз предлагает ограничить экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы;
- Минфин предлагает сажать криптовалютчиков на три года;
- Турецкие военные отправятся в Карабах на одинаковых правах с российскими, заявил Эрдоган журналистам;
- В прокат выходят “Дорогие Товарищи!” Кончаловского о протестах в Новочеркасске и растреле демонстрации рабочих.
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/donate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам