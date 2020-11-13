В этом выпуске:- Греф призвал готовиться к радикальным санкциям;- В России новый рекорд по смертям от ковида — 439;- Россия просит у Франции помощи с производством вакцины Спутник V;- Байден представил свой антивирусный штаб из 13 человек;- Трамп продолжает перестановки в Пентагоне. В отставку отправлен замминистра по политикеАндерсон;- В Германии очередной протест антиковидников. 20 000 человек без масок собрались в Лейпциге;- Каждый десятый молодой англичанин потерял работу за время пандемии;- Минсельхоз предлагает ограничить экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы;- Минфин предлагает сажать криптовалютчиков на три года;- Турецкие военные отправятся в Карабах на одинаковых правах с российскими, заявил Эрдоган журналистам;- В прокат выходят “Дорогие Товарищи!” Кончаловского о протестах в Новочеркасске и растреле демонстрации рабочих._______________________________________________Поддержать создание передач на канале:https://agitblog.ru/donate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vbsg2Q_itA8