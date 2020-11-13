Начались переговоры — жди обстрела ВСУ

За годы войны у жителей Донбасса уже появились свои приметы. И одна из них гласит — если начинаются переговоры о мире, нужно ждать обстрелов со стороны ВСУ

И для этой приметы есть все основания. Пока сегодня проходила встреча советников глав «Нормандской четверки», на которой должны были обсуждаться вопросы продвижения мирных инициатив, с позиций 79 бригады ВСУ которой командует А. Луценко в 14:10 был открыт огонь по поселку шахты «Трудовская» на окраине Донецка.

Сначала украинские боевики произвели 15 выстрелов из вооружения БМП, а в 14:25 они выпустили две мины калибром 82 мм, которые разорвались на автостанции в центре поселка. Факт обстрела был доведен до представителей украинской стороны в СЦКК.

Будем честны, за последнее время количество таких провокационных обстрелов со стороны ВСУ, направленных на то, чтобы сорвать режим прекращения огня и развязать острую фазу войны увеличилось в несколько раз. Создается ощущение, что единственная цель, которую перед собой ставят украинские генералы и политики, это сделать все возможное для того, чтобы любой мирный диалог стал невозможным принципиально. Ведь такое положение дел крайне выгодно для сделавших себе на войне карьеру украинских политиков и военных, которые просто не смогут проворачивать ставшие привычными схемы распила бюджета в мирное время.

Более того, многие из них окажутся на скамье подсудимых за свои преступления, как военные, так и экономические. И ради того, чтобы избежать такого поворота событий, они не задумываясь бросят людей в очередной виток войны. Ведь пока мирное население Украины верит в сказки о войне с Россией, а украинские военнослужащие продолжают спиваться и подрываться на собственных минах в зоне так называемой ООС, никто не будет задавать неудобных вопросов всем комбригам и лидерам националистических группировок, которых тщательно опекают украинские олигархи и силовики. А значит, можно и дальше будет продолжать воровать бюджет и до бесконечности срывать все мирные переговоры, заставляя подконтрольных комбригов устраивать обстрелы поселков и городов ЛДНР.

И возникает еще один вопрос – а не слишком ли вовремя заболел Зеленский, отправившись на самоизоляцию?

Ведь по сути он совершенно устранился от управления не только армией, но и Украиной в целом. Вполне возможно, что он понимая как стремительно падает его рейтинг, спрятался, как это делают дети, когда хотят убежать от проблем. Но если ребенку такое делать вполне простительно, то для мальчика Вовы, получившего главную должность в стране подобное поведение как минимум странно. Не может же он не понимать, что пока он прячется «в домике», власть в стране просто окончательно заберут те, кто привык все решать силой.

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Боевик ВСУ рассказал об ужасах украинской медицины

Боевик ВСУ Остапенко, переболевший коронавирусом, поделился в социальных сетях своими впечатлениями от уровня украинской медицины.

Сержант 93-ой ОМБр ВСУ Владимир Остапенко рассказал, что проходит обучения на курсах повышения квалификации в Старычах Львовской области. Когда у него появились первые симптомы коронавируса, в части не нашлось машины, чтобы отвести его на тестирование в ближайшую больницу.

«Я перестал чувствовать запахи, и начал подозревать, что у меня коронавирус. Я пошел в медпункт, чтобы выбить машину, поехать сдать тест. Но ничего не вышло – и в результате мы с парнями поехали сдавать тесты за собственный счет, мужики нас отвезли», — рассказал Остапенко.

В то время, пока у него были симптомы, он проживал в одном помещении с другими военными и это никого не волновало. А через два дня ему сообщили, что результат теста позитивный. Однако и в этот раз «машины не было» и он снова своим ходом поехал в больницу – чтобы получить консультацию и назначение от врача.

«После возвращения меня разместили в медпункте. В медпункте было нормально. Врач – младший сержант – сразу сказал, что я буду жить один, что ребят с другими симптомами переселят. Но через два часа он пришел и сказал, что меня переселят. Куда – он не знает. И тогда меня отвели в эту комнату», — рассказал сержант.

Его изолировали в комнату в старом здании и как рассказал Остапенко, там были сквозняки и в туалете отсутствовал свет.

«В этом помещении было очень холодно, были сквозняки. Сейчас я немного обустраиваюсь тут. По крайней мере, уже «заклеил» окно их одеялами. Окно очень старое. В туалете нет света. С местным врачом, младшим сержантом, мы общаемся по Viber. По факту – я один раз ему написал», — сообщил он.

За его самочувствием там никто не наблюдал, и за все время болезни, сатурацию ему никто не измерял. Медикаменты, которые ему назначил городской врач, Остапенко частично купил сам.

«У меня постоянная головная боль. Но, как рассказала одна из родственниц, ей в больнице дома сказали, что это нормально», — добавил он.

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Экстренное заявление Армии ДНР

В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления официального представителя Управления Народной милиции ДНР. «С целью не допустить продвижения мирных инициатив в ходе сегодняшней встречи советников глав “нормандской четверки”, противник открыл огонь по жилым районам на окраине Донецка. Так, в 14:10 боевики 79-й бригады, по приказу своего главаря Луценко, произвели 15 выстрелов из вооружения БМП по поселку шахты “Трудовская”, а в 14:25 выпустили две мины калибром 82 мм, которые разорвались на автостанции в центре поселка. Информация о потерях среди мирного населения и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется. Оба обстрела противник произвел с позиций, расположенных в районе н. п. Марьинка. Факт грубого нарушения перемирия в оперативном порядке доведен до представителей украинской стороны в СЦКК с целью принятия мер к нарушителям. Циничное нарушение украинскими боевиками режима прекращения огня и ведение ими прицельных обстрелов жилых районов города Донецка в период проведения международных переговоров о мирном разрешении конфликта красноречиво демонстрирует мировому сообществу нежелание украинской власти исполнять свои обещания о скорейшем достижении мира на Донбассе», — говорится в заявлении УНМ ДНР.

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НМ ЛНР: Со стороны ВСУ зафиксирован подрыв мины

В зоне в зоне ответственности 9 батальона 59 бригады ВСУ в районе н.п. Луганское зафиксирован подрыв минно-взрывного устройства. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.

«Данный факт доведен представителям украинской стороны в СЦКК, с целью исключения обвинения Народной милиции в совершении провокации в отношении ВСУ. Командование НМ ЛНР продолжает выполнять все меры по контролю соблюдения условий режима перемирия. Подразделения Народной милиции непрерывно несут боевое дежурство, обеспечивая безопасность наших граждан», — уточнили в ведомстве.

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