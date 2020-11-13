Противоречия внутри мировой элиты. Что это означает для РФ. И. Шишкин. А. Фурсов
07:26. 13 ноября 2020 106 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Могут ли настроения, нарастающие у части мировых элит, привести к возникновению у нас неожиданных союзников.
А. И. Фурсов. Все записи 2020-го https://www.youtube.com/playlist?list=PLM8nzAoHbcBMyDEW-h67iCOfg4OwCE6OP
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#ДеньТВ #Фурсов #элита #будущее #ЕС #Шишкин
А. И. Фурсов. Все записи 2020-го https://www.youtube.com/playlist?list=PLM8nzAoHbcBMyDEW-h67iCOfg4OwCE6OP
Приобрести книги А.И. Фурсова без торговой наценки http://bit.ly/2XiWpzM
Поддержать передачи А. И. Фурсова и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Официальный Телеграм Андрея Фурсова https://bit.ly/aifursov
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
#ДеньТВ #Фурсов #элита #будущее #ЕС #Шишкин