Могут ли настроения, нарастающие у части мировых элит, привести к возникновению у нас неожиданных союзников.А. И. Фурсов. Все записи 2020-го https://www.youtube.com/playlist?list=PLM8nzAoHbcBMyDEW-h67iCOfg4OwCE6OPПриобрести книги А.И. Фурсова без торговой наценки http://bit.ly/2XiWpzMПоддержать передачи А. И. Фурсова и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1BОфициальный Телеграм Андрея Фурсова https://bit.ly/aifursovСайт ДеньТВ http://dentv.ru/#ДеньТВ #Фурсов #элита #будущее #ЕС #Шишкин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QNneEb-p3tM