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Противоречия внутри мировой элиты. Что это означает для РФ. И. Шишкин. А. Фурсов

07:26. 13 ноября 2020 106 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Могут ли настроения, нарастающие у части мировых элит, привести к возникновению у нас неожиданных союзников.
А. И. Фурсов. Все записи 2020-го https://www.youtube.com/playlist?list=PLM8nzAoHbcBMyDEW-h67iCOfg4OwCE6OP

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QNneEb-p3tM

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