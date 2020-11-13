Всю дикость и сумасшествие данного непотребного закона, можно ощутить, представив, что человек заходит на ферму с животными, и расстреливает там животных, не пищи ради, а забавы для. Ну и конечно для получения прибыли. Ведь удовольствие то будет не дешёвое: аренда загона, шампанское, девочки и прочие атрибуты удовлетворения первобытных инстинктов так называемых «Homo».

Группа депутатов из «Единой России» под руководством председателя комитета Государственной Думы по природным ресурсам Николая Николаева, вопреки общественному мнению, протащила этот абсолютно садистский законопроект.

Вот, к примеру, в нашей Госдуме 11 декабря 2019 года в 1 чтении был принят позорный и живодерский законопроект № 689852-7 «О вольерной охоте», разрешающий охоту в вольере. Что это значит? Для понимания: вольерная охота — это неприкрытый садизм в чистом виде. Согласно законопроекту, отловленных диких животных будут помещать в загоны, и живодеры с ружьями будут ради развлечения стрелять по беззащитным животным, не имеющим даже возможность убежать .

Сколько человек живет на Земле, столько и уничтожает природу и живых существ, живущих рядом .

Этот нонсенс «Закон о вольерной охоте» пополнит коллекцию абсурдных живодерских российских законов, такие как «Закон о охоте с луками и арбалетами» и множество других. Видео обсуждения и голосования в Думе: https://www.youtube.com/watch?time_continue=356&v=LmezWAa3P1Q&feature=emb_logo

И всё это происходит в 21 веке!

Перечислять шизофренические законы нашего правительства как по отношению к животным и природе, так и по отношению к собственному народу можно долго. Но речь сейчас не об этом. Вопрос в том, почему это происходит? Почему правительство делает все, чтобы методично и планомерно уничтожать жизнь на Земле?

На самом деле этому есть простое объяснение. Давайте обратимся к физиологии. Человеческий мозг состоит из трех частей:

1: Рептильный мозг — первая, самая древняя, область мозга. Она располагается в задней и центральной частях мозга, и включает в себя мозговой ствол и мозжечок. По строению она практически идентична мозгу рептилий, что понятно из названия. Управляет фундаментальными, самыми примитивными функциями организма — дыхание, пищеварение, движение, равновесие, сердцебиение и пр. И самыми примитивными поведенческими схемами — драка, охота, спаривание. Основная цель — выживание.

Рептильный мозг является носителем сознания первого уровня, девиз которого — «УБИТЬ И СПАРИТЬСЯ».

По мере того как живые существа развивались из рептилий в млекопитающих, наш рептильный мозг также обрастал новыми участками и структурами. Появляется мозг млекопитающего, так называемая «лимбическая система».

2: «Лимбическая система» — Это уже второй уровень сознания, который даёт организмам ЭМОЦИИ и способность осознавать свое положение в стае, выстраивать в ней отношения по типу вожак — подчинённые. Получать удовольствие.

И третья, самая новая, часть мозга — кора. У человека она развилась в НЕОКОРТЕКС, новую кору.

3: Неокортекс — отвечает за когнитивное, интеллектуальное поведение. Анализ и творчество. Способность к сопереживанию, эмпатии. Осознание единства всего живого.

Неокортекс представляет собой слой толщиной с салфетку, но при этом занимает 80 процентов массы мозга. Собственно, именно он и делает нас людьми. Это вершина эволюции — по крайней мере, известная нам сейчас — это третий уровень сознания человека.

Кроме того, в отличие от первых двух, неокортекс даёт способность к осознанию абстрактных понятий, например такого, как время. То есть способность прогнозировать будущее.

Именно способность предположить, что если я сделаю так-то и так-то, то завтра в результате своих действий я получу то-то и то-то, и отличает человека от всех прочих живых организмов на планете. Это важнейшее достижение эволюции.

Носители рептильного сознания такого не могут. У них нет сострадания, способности к творчеству и к интеллектуальному анализу происходящего.

Существа, захватившие власть в России, совершенно не используют неокортекс, это бесплатно доставшееся им чудо эволюции.

А если взглянуть трезвым взглядом на действия мировых правительств, и на то, что происходит сейчас в мире, тотальное уничтожение природы, развязывание войн, деградация населения, бесконечная реклама спаривания, потребления, культ силы и т. д. , то становится совершенно очевидно, что шутки о рептилоидах — совсем не такие уж и шутки.

Я обращаюсь к разумной части населения нашей планеты, у которых задействован неокортекс: Люди, оторвитесь от своих компьютеров, игр, домов. Давайте вместе поставим заслон этой животно-рептилоидной вакханалии, которая творится на нашей планете.

Давайте делать всё, чтобы избавится от господства рептильного сознания, развить собственный неокортекс, и перейти на высшую ступень эволюции!

А. Петрова