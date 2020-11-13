Минобороны показало видео воздушного боя истребителей Су-35С
08:58. 13 ноября 2020 120 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Фото: © Евгений Одиноков / РИА Новости
Министерство обороны России опубликовало видео высокоманевренного воздушного боя на истребителях Су-35С, передает РИА Новости.
“Летчики истребительного авиаполка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа показали высокоманевренный воздушный бой на истребителях Су-35С в Карелии, отработав перехват и поражение пилотируемых и беспилотных средств, а также уход из-под атаки авиации условного противника”, — уточняется к описанию ролика, размещенного на YouTube.
Также отмечается, что экипажи воздушных судов отработали взаимодействие с зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями. Маневры проводили на больших, малых и предельно малых высотах.