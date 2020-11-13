Ковидный ад, Уходи с Ютуба! Детский концлагерь // Галопом по Европам #335
22:02. 13 ноября 2020 89 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В этом выпуске:
- Нефтяная лошадь России еще не сдохла – заявил Чубайс на корпоративном форуме «Горизонты»;
- Росстат сообщает: российская экономика замедлила падение;
- В России за сутки уже почти 22 тысячи заболевших и третий день подряд больше 400 летальных
случаев;
- Томский мэр Кляйн погорел на пиве;
- Российские производители сахара пытались создать картель;
- Отечественным компаниям пообещали субсидии за переход на российское ПО;
- Роскомнадзор советует российским СМИ уходить с Ютуба на отечественные видеосервисы;
- Жители Карабаха, которые по итогам соглашения оказались на азербайджанской территории, сжигают свои дома и уезжают в сторону Армении;
- Трамп запретил американцам инвестировать в китайские компании, связанные с оборонкой;
- США погрузились в ковидный ад – пишет Вашингтон пост;
- В Госдуме одобрен законопроект, согласно которому к молодежи будут относиться люди от 14 до 35 лет;
- Трудовой конфликт в московской школе 1550 закончился победой сотрудников, пытавшихся организовать профсоюз;
- В Карелии для детей построили бутафорский концлагерь.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
- Нефтяная лошадь России еще не сдохла – заявил Чубайс на корпоративном форуме «Горизонты»;
- Росстат сообщает: российская экономика замедлила падение;
- В России за сутки уже почти 22 тысячи заболевших и третий день подряд больше 400 летальных
случаев;
- Томский мэр Кляйн погорел на пиве;
- Российские производители сахара пытались создать картель;
- Отечественным компаниям пообещали субсидии за переход на российское ПО;
- Роскомнадзор советует российским СМИ уходить с Ютуба на отечественные видеосервисы;
- Жители Карабаха, которые по итогам соглашения оказались на азербайджанской территории, сжигают свои дома и уезжают в сторону Армении;
- Трамп запретил американцам инвестировать в китайские компании, связанные с оборонкой;
- США погрузились в ковидный ад – пишет Вашингтон пост;
- В Госдуме одобрен законопроект, согласно которому к молодежи будут относиться люди от 14 до 35 лет;
- Трудовой конфликт в московской школе 1550 закончился победой сотрудников, пытавшихся организовать профсоюз;
- В Карелии для детей построили бутафорский концлагерь.
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/donate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам