В этом выпуске:- Нефтяная лошадь России еще не сдохла – заявил Чубайс на корпоративном форуме «Горизонты»;- Росстат сообщает: российская экономика замедлила падение;- В России за сутки уже почти 22 тысячи заболевших и третий день подряд больше 400 летальныхслучаев;- Томский мэр Кляйн погорел на пиве;- Российские производители сахара пытались создать картель;- Отечественным компаниям пообещали субсидии за переход на российское ПО;- Роскомнадзор советует российским СМИ уходить с Ютуба на отечественные видеосервисы;- Жители Карабаха, которые по итогам соглашения оказались на азербайджанской территории, сжигают свои дома и уезжают в сторону Армении;- Трамп запретил американцам инвестировать в китайские компании, связанные с оборонкой;- США погрузились в ковидный ад – пишет Вашингтон пост;- В Госдуме одобрен законопроект, согласно которому к молодежи будут относиться люди от 14 до 35 лет;- Трудовой конфликт в московской школе 1550 закончился победой сотрудников, пытавшихся организовать профсоюз;- В Карелии для детей построили бутафорский концлагерь._______________________________________________Поддержать создание передач на канале:https://agitblog.ru/donate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jwfEQfZ8fQA