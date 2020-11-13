Главная » Мировоззрение, Политика

Как будут делить континент?

07:27. 13 ноября 2020 121 просмотр Один комментарий Опубликовал:
Из аннотации.

Что сейчас происходит на Шестом континенте? Как великие державы борются за право владения этой землей? Как Антарктиду задействовали во Второй мировой войне? Когда начнется битва за Антарктику, и чья она на самом деле? Об этом говорит писатель, автор книги "Антарктида – русская земля" Лаврентий Гурджиев.




***
Метки: Антарктида, аргентина, война, география, Германия, история, Россия, ссср, сталин, США, фашизм

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5305492.html

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
В.А. Никонов: «Впереди будут те, на чьей стороне правда и справедливость»
... исключительности, по-прежнему будут делать ставку на глобальную гегемонию... чувство национального самоуважения делают Россию сильным геополитическим игроком...как Китай и Индия, будут вырывать людей из нищеты. Африканский континент очень интересен, как...
Украинское руководство объявило войну всему русскому — культуре, языку, истории, — министр иностранных дел РФ
...Визиты российского президента на различные континенты, прием в Москве представителей ...— не слова, а дела. Что касается дел — мы чувствуем приверженность президента... о том, как будут устроены вопросы языка, культуры, истории, как будут распределяться налоги,...
США ведут себя, как мировой хулиган
...В частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров связал ... одеяло обратно на свой континент, для того чтобы и... сейчас будут что-то против какого-то государства делать, это как стартовый..., назначать ненужные процедуры, как это делается на Западе и в...
Наука не хочет знать. Часть 6 [Как на Земле появился Человек?]
... и статьях, как на самом деле происходит природный процесс...причём произойти синхронно на разных континентах, в разных природных поясах...ничего не умеют делать, кроме как «отнимать и делить»; тем людям,...то они потом автоматически будут делать то же самое со ...
Как Путин на ПМЭФ 2017 беседовал с коллективным бессознательным американцев-2
..., крупные эмитенты, как Соединённые Штаты, не будут совсем работать, то... многие представители с Американского континента, из Европы нам на... участниками, так же как это делали США во внешней политике...тиражировать, так как вряд ли СМИ это будут делать.И эти ...
"Революция - самое прекрасное дело, которые мы совершили"
...вперед быстрее, чем это можно делать как следует, что оставляло место ...империализма свергнуть народные правительства на континенте, стереть социальные завоевания и ... партия, государство и народ будут уделять делам обороны максимальное внимание. Защитой ...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 8833 8014
    strelez 13 ноября 2020 в 7:51

    До середины 50-х годов это действительно была русская земля по праву первооткрытия.
    И если бы “кукурузник” от неё не отказался, то и делить нечего было.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)