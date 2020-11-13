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Из аннотации.Что сейчас происходит на Шестом континенте? Как великие державы борются за право владения этой землей? Как Антарктиду задействовали во Второй мировой войне? Когда начнется битва за Антарктику, и чья она на самом деле? Об этом говорит писатель, автор книги "Антарктида – русская земля" Лаврентий Гурджиев.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5305492.html