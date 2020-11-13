Как будут делить континент?
07:27. 13 ноября 2020 121 просмотр Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Из аннотации.
Что сейчас происходит на Шестом континенте? Как великие державы борются за право владения этой землей? Как Антарктиду задействовали во Второй мировой войне? Когда начнется битва за Антарктику, и чья она на самом деле? Об этом говорит писатель, автор книги "Антарктида – русская земля" Лаврентий Гурджиев.
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Что сейчас происходит на Шестом континенте? Как великие державы борются за право владения этой землей? Как Антарктиду задействовали во Второй мировой войне? Когда начнется битва за Антарктику, и чья она на самом деле? Об этом говорит писатель, автор книги "Антарктида – русская земля" Лаврентий Гурджиев.
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До середины 50-х годов это действительно была русская земля по праву первооткрытия.
И если бы “кукурузник” от неё не отказался, то и делить нечего было.