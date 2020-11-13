Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8Ad44D9le_A
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Бесконечный смысл необходимо лежит вне постижения конечного существа. Это пункт, где наука уступает и мудрость берёт верх.
— Виктор Франкл
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