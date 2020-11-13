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1921-1922. Дети Голодомора

19:47. 13 ноября 2020 59 просмотров 2 коммент. Опубликовал:


Больница для детей. Вопль от боли и муки больного цингой ребёнка. (Самарская губ., Бугурусланский уезд, г. Бугуруслан)
Детская больница. Вопль от боли и муки больного цингой ребёнка. (Самарская губ., Бугурусланский уезд, г. Бугуруслан)

Детская больница. Палата для тяжелобольных детей (Самарская губ., Бугурусланский уезд, г. Бугуруслан)
Детская больница. Палата для тяжелобольных детей (Самарская губ., Бугурусланский уезд, г. Бугуруслан)

Голодные дети мусульман из приёмника № 17 (Самарская губ., Бугурусланский уезд, г. Бугуруслан).
Голодные дети мусульман из приёмника № 17 (Самарская губ., Бугурусланский уезд, г. Бугуруслан)

Голодные дети мусульман из приёмника № 17 (Самарская губ., Бугурусланский уезд, г. Бугуруслан)
Голодные дети мусульман из приёмника № 17 (Самарская губ., Бугурусланский уезд, г. Бугуруслан)

Палата для тяжелобольных детей. По двое на одной койке (Самарская губ., Бугурусланский уезд, г. Бугуруслан)
Палата для тяжелобольных детей. По двое на одной койке (Самарская губ., Бугурусланский уезд, г. Бугуруслан)

Стонущий от боли и мук изголодавший ребёнок (Самарская губ., Бузулукский уезд, г. Бузулук)
Стонущий от боли и мук изголодавший ребёнок (Самарская губ., Бузулукский уезд, г. Бузулук)

Голодный ребёнок (Самарская губ., Бузулукский уезд, г. Бузулук)
Голодный ребёнок (Самарская губ., Бузулукский уезд, г. Бузулук)

Дом матери и ребёнка (Самарская губ., Ставропольский уезд, г. Ставрополь)
Дом матери и ребёнка (Самарская губ., Ставропольский уезд, г. Ставрополь)

Распределительный пункт для голодающих детей (Самарская губ., Ставропольский уезд, г. Ставрополь)
Распределительный пункт для голодающих детей (Самарская губ., Ставропольский уезд, г. Ставрополь)

Крестьянские дети(Самарская губ.) (1)
Крестьянские дети(Самарская губ.)

Крестьянские дети(Самарская губ.) (2)

Крестьянские дети(Самарская губ.) (3)

Крестьянские дети (Самарская губ.)

Опухшие от голода дети (Самарская губ.)
Опухшие от голода дети (Самарская губ.)

Опухшие от голода дети (Самарская губ.) (2)

Опухшие от голода дети(Самарская губ.)

Осиротевшие дети (Самарская губ.)
Осиротевшие дети (Самарская губ.)

Осиротевший ребёнок (Самарская губ.)
Осиротевший ребёнок (Самарская губ.)”

«Мать и ребёнок (татары), опухшие от голода, беспомощные, лежат в своей избе»(Самарская губ.)
«Мать и ребёнок (татары), опухшие от голода, беспомощные, лежат в своей избе»(Самарская губ.)

Санитарная обработка детей(Самарская губ.)
Санитарная обработка детей(Самарская губ.)

Детский приёмник (Самарская губ., г. Самара).
Детский приёмник (Самарская губ., г. Самара)

Детский приёмник. Дети с улицы в ожидании осмотра врачом (Самарская губ., г. Самара).
Детский приёмник. Дети с улицы в ожидании осмотра врачом (Самарская губ., г. Самара)

Детский приёмник. Истощённые холодом и голодом дети, собранные на вокзалах и пристанях (Самарская губ., г. Самара)..
Детский приёмник. Истощённые холодом и голодом дети, собранные на вокзалах и пристанях (Самарская губ., г. Самара)

Детский приёмник. Истощённые холодом и голодом дети, собранные на вокзалах и пристанях (Самарская губ., г. Самара).
Детский приёмник. Истощённые холодом и голодом дети, собранные на вокзалах и пристанях (Самарская губ., г. Самара)

Детский приёмник. Истощённые холодом и голодом дети, собранные на вокзалах и пристанях (Самарская губ., г. Самара)
Детский приёмник. Истощённые холодом и голодом дети, собранные на вокзалах и пристанях (Самарская губ., г. Самара)

Детский приёмник. Обед (Самарская губ., г. Самара).
Детский приёмник. Обед (Самарская губ., г. Самара)

Детский приёмник. Осмотр врачом (Самарская губ., г. Самара).
Детский приёмник. Осмотр врачом (Самарская губ., г. Самара)

Детский приёмник. Осмотр врачом (Самарская губ., г. Самара)
Детский приёмник. Осмотр врачом (Самарская губ., г. Самара)

Детский приёмник. Санитарная обработка (Самарская губ., г. Самара).
Детский приёмник. Санитарная обработка (Самарская губ., г. Самара)

Детский приёмник. Санитарная обработка (Самарская губ., г. Самара)
Детский приёмник. Санитарная обработка (Самарская губ., г. Самара)

Приёмник. Палата для больных детей (Самарская губ., г. Самара)
Детский приёмник. Палата для больных детей (Самарская губ., г. Самара)

Осмотр детей в детском доме (Самарская губ., г. Самара)
Осмотр детей в детском доме (Самарская губ., г. Самара)

Воскресник. Отправка больных детей из детских домов в больницу (Самарская губ., г. Самара)
Воскресник. Отправка больных детей из детских домов в больницу (Самарская губ., г. Самара)
Метки: история, Россия, Самара, самарская губерния, фото

Источник: https://humus.livejournal.com/7468983.html

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