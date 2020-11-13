1905-1909. Туруханская этнографическая экспедиция. «Енисейские остяки». Часть 3
08:34. 13 ноября 2020 64 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1905-1909. Туруханская этнографическая экспедиция. Село Верхне-Имбатск
1905-1909. Туруханская этнографическая экспедиция. Ст. Сумароково
1905-1909. Туруханская этнографическая экспедиция. «Енисейские остяки». Часть 1
1905-1909. Туруханская этнографическая экспедиция. «Енисейские остяки». Часть 2
Портрет женщины (70 лет)
Портрет женщины (74 года)
Портрет мужчины (?), 23 года
Портрет мужчины (21 год)
Портрет мужчины, 42 лет
Портрет мужчины (57 лет)
Портрет мужчины (63 года)
Портрет мужчины (67 лет)
Мужчина и женщина
Два парня
Витье веревок
Временное стойбище
На стойбище
Ездовая собака
Могила шамана
Строительство чума
У костра