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1905-1909. Туруханская этнографическая экспедиция. «Енисейские остяки». Часть 3

08:34. 13 ноября 2020 64 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


1905-1909. Туруханская этнографическая экспедиция. Село Верхне-Имбатск
1905-1909. Туруханская этнографическая экспедиция. Ст. Сумароково
1905-1909. Туруханская этнографическая экспедиция. «Енисейские остяки». Часть 1
1905-1909. Туруханская этнографическая экспедиция. «Енисейские остяки». Часть 2

Портрет женщины (70 лет)
Портрет женщины (70 лет)

Портрет женщины (74 года)
Портрет женщины (74 года)

Портрет мужчины (?), 23 года
Портрет мужчины (?), 23 года

Портрет мужчины (?), 23 года.

Портрет мужчины (21 год).
Портрет мужчины (21 год)

Портрет мужчины (21 год)

Портрет мужчины, 42 лет.
Портрет мужчины, 42 лет

Портрет мужчины (57 лет)
Портрет мужчины (57 лет)

Портрет мужчины (63 года)
Портрет мужчины (63 года)

Портрет мужчины (67 лет)
Портрет мужчины (67 лет)

Мужчина и женщина
Мужчина и женщина

Два парня
Два парня

Витье веревок
Витье веревок

Временное стойбище
Временное стойбище

Временное стойбище (2)

Временное стойбище (3)

Временное стойбище (4)

На стойбище
На стойбище

Ездовая собака
Ездовая собака

Могила шамана
Могила шамана

Строительство чума.
Строительство чума

Строительство чума

У костра
У костра
Метки: енисейская губерния, история, Россия, фото, экспедиция, этнография

Источник: https://humus.livejournal.com/7468215.html

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